Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όπου 13χρονη μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι στο προαύλιο του σχολείου. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» και νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με την υπόθεση να προκαλεί αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην περιοχή.

20 Απρ. 2026 13:25
Pelop News

Αναστάτωση προκάλεσε στο Χαϊδάρι η πτώση 13χρονης μαθήτριας από μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο προαύλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της νοσηλείας του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν με θύμα ένα παιδί μέσα σε σχολικό χώρο. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της 13χρονης, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και σε επίπεδο διερεύνησης των συνθηκών ασφαλείας και της συνολικής εικόνας μέσα στο σχολείο.

