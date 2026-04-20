Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»

Αναστάτωση προκάλεσε στο Χαϊδάρι η πτώση 13χρονης μαθήτριας από μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε εντός της σχολικής μονάδας και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο προαύλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της νοσηλείας του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν με θύμα ένα παιδί μέσα σε σχολικό χώρο. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της 13χρονης, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και σε επίπεδο διερεύνησης των συνθηκών ασφαλείας και της συνολικής εικόνας μέσα στο σχολείο.

