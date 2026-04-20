Υπουργείο Τουρισμού: Η 51χρονη άνοιξε το παράθυρο και έπεσε από τον 2ο όροφο – Μητέρα δύο παιδιών, πάνω από 20 χρόνια στην υπηρεσία

Βαθαίνει η συγκίνηση γύρω από την υπόθεση της 51χρονης υπαλλήλου του υπουργείου Τουρισμού, καθώς όσο περνούν οι ώρες γίνονται γνωστά περισσότερα στοιχεία για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας στο κτίριο του υπουργείου, στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα νέα δεδομένα που φωτίζουν το προφίλ της, αλλά και στις κινήσεις που ακολούθησαν αμέσως μετά το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η 51χρονη εργαζόταν στο υπουργείο Τουρισμού για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ ήταν μητέρα δύο παιδιών. Το στοιχείο αυτό έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική φόρτιση στο εσωτερικό της υπηρεσίας, όπου συνάδελφοι και στελέχη παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ακολούθησε διακομιδή της γυναίκας στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο υπουργείο μετέβη εσπευσμένα και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του υπουργείου.

Το βάρος στην έρευνα και στα νέα δεδομένα

Σε αυτή τη φάση, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη τελική εικόνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες αργότερα, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας για την απώλεια της υπαλλήλου. Στην ίδια ανακοίνωση διατυπώνονται συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της, ενώ επισημαίνεται ότι η έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας και ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από τις αρμόδιες Αρχές.

Το ανθρώπινο αποτύπωμα πίσω από την είδηση

Το νέο στοιχείο που κυριαρχεί στις τελευταίες ώρες είναι ακριβώς αυτό: πίσω από ένα σοκαριστικό περιστατικό βρίσκεται μια γυναίκα με μακρά υπηρεσιακή διαδρομή στο υπουργείο και οικογενειακή ζωή, κάτι που αλλάζει και το βάρος της δημόσιας συζήτησης. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα τραγικό συμβάν που σημειώθηκε νωρίς το πρωί, αλλά και ως μια απώλεια που αγγίζει βαθιά το ανθρώπινο περιβάλλον της 51χρονης και τον χώρο στον οποίο εργαζόταν επί δεκαετίες.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει στραμμένο στα ευρήματα της έρευνας, καθώς από αυτά θα κριθεί τι ακριβώς συνέβη και ποια θα είναι η πλήρης εικόνα της υπόθεσης. Προς το παρόν, αυτό που κυριαρχεί είναι το βαρύ κλίμα στο υπουργείο και η βαθιά θλίψη για μια υπάλληλο που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε πίσω της μια πολυετή πορεία στην υπηρεσία και άφησε πίσω της δύο παιδιά.

