Σοκ στο Υπουργείο Τουρισμού: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο

Σοκ προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας η είδηση του θανάτου μιας γυναίκας στο κτίριο του Υπουργείου Τουρισμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 55 ετών, έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 08:36 π.μ. και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 55χρονη διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ωστόσο παρά τις προσπάθειες των ιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια της πτώσης, λαμβάνοντας καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο την ώρα του συμβάντος. Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί προς το παρόν κανένα ενδεχόμενο.

