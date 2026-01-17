Χανιά: Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Νέα μαρτυρία αλλάζει το πεδίο ερευνών

Νέα στοιχεία δίνουν ξανά ελπίδα στην οικογένεια και τους διασώστες του αγνοούμενου γιατρού, καθώς μαρτυρία πολίτη οδηγεί τις έρευνες σε διαφορετική περιοχή της Κρήτης.

17 Ιαν. 2026 12:00
Pelop News

Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες ότι ο αγνοούμενος 33χρονος γιατρός, Αλέξης Τσικόπουλος, βρίσκεται εν ζωή, έπειτα από νέα πληροφορία που έφτασε στους διασώστες και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πολίτης επικοινώνησε με τις Αρχές αναφέροντας ότι πριν από πέντε ημέρες φέρεται να είδε τον 33χρονο να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο. Η μαρτυρία αυτή οδήγησε στην αναπροσαρμογή του σχεδίου αναζήτησης, με τις έρευνες να στρέφονται πλέον σε διαφορετική τοποθεσία.

Παράλληλα, η ομάδα εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απεικονίζει την πιθανή σημερινή εμφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου, έπειτα από περίπου 40 ημέρες αγνοούμενος. Η δημοσίευση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της μητέρας του όσο και της Αστυνομίας, με στόχο να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του.

Σε ανάρτησή του, ο ΟΦΚΑΘ σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως οι μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, η νέα πληροφορία που έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ενίσχυσε σημαντικά το ηθικό τόσο των διασωστών όσο και της οικογένειας του αγνοούμενου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα με ανανεωμένες δυνάμεις και σε νέα περιοχή, με την ελπίδα ότι τα νέα στοιχεία θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού.

