Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνελήφθησαν δέκα μέλη της ομάδας, ηλικίας από 16 έως 19 ετών (εννέα ημεδαποί και ένας αλλοδαπός) ενώ παράλληλα, συνελήφθησαν εννέα κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

12 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές μοτοσικλετών στα Χανιά εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι και 7 ανήλικοι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμβρίου 2025 έως 10 Ιανουαρίου 2026, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και μεταβαλλόμενη σύνθεση, δρώντας κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες σε διάφορες περιοχές των Χανίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν τις μοτοσικλέτες που είχαν σκοπό να κλέψουν, παρακολουθούσαν τους χώρους που φυλάσσονταν και στην συνέχεια προχωρούσαν στην κλοπή, παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας και τις κλειδαριές.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι η ομάδα αφαίρεσε συνολικά 27 μοτοσικλέτες, από τις οποίες βρέθηκαν οι 25 και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου “fullface”.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, οι οποίοι τις βραδινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου 2026 εντόπισαν τέσσερις από τους δράστες τη στιγμή που αφαιρούσαν δίκυκλη μοτοσικλέτα και τους συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και τα υπόλοιπα μέλη.

Σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

