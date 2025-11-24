Χανιά: Μπαλωθιές σε ρακοκάζανο, συνελήφθησαν δύο αδέλφια

Δύο αδέρφια, ηλικίας 47 και 37 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου 2025 σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά Χανίων, μετά από ανώνυμες καταγγελίες για άσκοπους πυροβολισμούς («μπαλωθιές») στην αυλή σπιτιού όπου λειτουργούσε ρακοκάζανο.

Άμεση επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε σε έλεγχο του χώρου, όπου εντοπίστηκε πιστόλι, κάλυκες και φυσίγγια. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τις οποίες η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και γιορτές μετατρέπεται σε κακούργημα, με ποινή κάθειρξης έως 8 έτη και πρόστιμο από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Επιπλέον, η απλή οπλοκατοχή ή οπλοφορία πυροβόλου όπλου τιμωρείται με κάθειρξη και πρόστιμο έως 150.000 ευρώ.

