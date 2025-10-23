Χανιά: Εφιαλτική νύχτα για γυναίκα στη Θέρισο – 32χρονος αυνανιζόταν στην αυλή και προσπάθησε να μπει στο σπίτι της

Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Πέμπτης μια γυναίκα στα Χανιά, όταν αντίκρισε έναν άνδρα να αυνανίζεται στην αυλή του σπιτιού της και να προσπαθεί να εισβάλει στο εσωτερικό του σπιτιού της.

23 Οκτ. 2025 12:22
Pelop News

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στη Θέρισο Χανίων, όταν μια γυναίκα είδε έντρομη έναν άγνωστο άνδρα να αυτοϊκανοποιείται στην αυλή της, έξω ακριβώς από την πόρτα του σπιτιού της.

Ο δράστης, 32χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, είχε καταφέρει να ανοίξει την αυλόπορτα και να μπει στον χώρο της, συνεχίζοντας τη σεξουαλική του πράξη ανενόχλητος, μέχρι τη στιγμή που η γυναίκα, τρομοκρατημένη, κάλεσε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στα κρατητήρια.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο άνδρας βρίσκεται παράνομα στη χώρα, ενώ έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την επιστροφή του στην πατρίδα του, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη εκτελεστεί.
