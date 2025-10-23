Χανιά: Εφιαλτική νύχτα για γυναίκα στη Θέρισο – 32χρονος αυνανιζόταν στην αυλή και προσπάθησε να μπει στο σπίτι της

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στη Θέρισο Χανίων, όταν μια γυναίκα είδε έντρομη έναν άγνωστο άνδρα να αυτοϊκανοποιείται στην αυλή της, έξω ακριβώς από την πόρτα του σπιτιού της.

Ο δράστης, 32χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, είχε καταφέρει να ανοίξει την αυλόπορτα και να μπει στον χώρο της, συνεχίζοντας τη σεξουαλική του πράξη ανενόχλητος, μέχρι τη στιγμή που η γυναίκα, τρομοκρατημένη, κάλεσε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στα κρατητήρια.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο άνδρας βρίσκεται παράνομα στη χώρα, ενώ έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την επιστροφή του στην πατρίδα του, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη εκτελεστεί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



