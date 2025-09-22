Χανιά: Έξι νέες καταγγελίες για περιστατικά ασέλγειας σε κατασκήνωση σε βάρος παιδιών

Στα Χανιά οι αρχές έχουν στα χέρια τους έξι νέες καταγγελίες για περιστατικά ασέλγειας σε βάρος κατασκηνωτών για τον γιατρό της κατασκήνωσης.

Τα νέα καταγγελλόμενα περιστατικά έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις που ήδη χειρίζονται οι δικαστικές Αρχές και οδήγησαν στην προφυλάκισή του γιατρού για την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου μετά την απολογία του στις 6 Αυγούστου.

Δύο από τις νέες καταγγελίες αφορούν παιδιά από γειτονικούς νομούς.

Τότε, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών είχε εκδοθεί διάταξη για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του 63χρονου

