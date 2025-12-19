Χανιά: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε λύκειο, στο νοσοκομείο η μαθήτρια

Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε λύκειο των Χανίων. Ενημερώθηκαν γονείς και ΕΟΔΥ.

Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε λύκειο των Χανίων, με μία μαθήτρια της Γ’ Λυκείου να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 17χρονη βρίσκεται εκτός κινδύνου και παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Η διάγνωση έγινε μετά την επιστροφή της μαθήτριας από πενθήμερη σχολική εκδρομή σε Πράγα και Βιέννη, την προηγούμενη Παρασκευή. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε άμεσα από τη σχολική μονάδα στους γονείς των μαθητών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στο οποίο περιγραφόταν η κατάσταση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Παράλληλα, το σχολείο έχει ενημερώσει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. Όπως διευκρινίζεται, δεν κρίνεται αναγκαία η απολύμανση των σχολικών χώρων και η λειτουργία του λυκείου συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τελευταίο διάστημα έχουν εντοπιστεί και άλλα περιστατικά μηνιγγίτιδας σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία συνδέονται με σχολικές μετακινήσεις και εκδρομές στο εξωτερικό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β, που προκαλείται από τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β, αποτελεί σοβαρή λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με εκείνα μιας απλής ίωσης, ωστόσο η εξέλιξή της είναι ταχεία και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

