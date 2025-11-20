Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο

Ένας 16χρονος μαθητής μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, μετά από σωματική αντιπαράθεση με συμμαθητή του μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι αρχικά διαπληκτίστηκαν έντονα και στη συνέχεια η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τον 16χρονο να δέχεται γρονθοκοπήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων, όπου υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες κλινικές και απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων του.

Το επεισόδιο διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

