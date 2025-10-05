Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τουρίστα που λιποθύμησε σε δύσβατο μονοπάτι

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική στην οποία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες. Επειδή το σημείο ήταν αρκετά δύσβατο «σηκώθηκαν» και δύο ελικόπτερα για να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στην Κρήτη εξαιτίας ενός άνδρα που αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία την ώρα που περπατούσε σε φυσιολατρικό μονοπάτι στην Κρήτη.

Το cretapost αναφέρει ότι το μεσημέρι της Κυριακής, σε μονοπάτι που βρίσκεται ανατολικά της Παλαιόχωρας, στα Χανιά, ένας ηλικιωμένος τουρίστας που έκανε πεζοπορία ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Περίπου στις 4 το απόγευμα οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο και άρχισαν να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν στο ΕΚΑΒ
