Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού

Στη σύλληψη διαχειριστή διαδικτυακής σελίδας προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά για διασπορά ψευδών πληροφοριών σχετικά με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει λόγο για αποπροσανατολισμό των ερευνών και αναστάτωση στους οικείους του.

22 Ιαν. 2026 11:48
Pelop News

Ένας 51χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά για διασπορά ψευδών ειδήσεων που αφορούσαν την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, Αλέξης Τσικόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι διαχειριστής διαδικτυακής σελίδας στο Facebook για θέματα της περιοχής και προχώρησε σε ανάρτηση όπου υποστήριζε ότι υπάρχουν νέες μαρτυρίες για τον 33χρονο. Στο δημοσίευμά του ανέφερε ότι κάτοικοι της Κισσάμου φέρεται να είδαν τον αγνοούμενο να περιπλανιέται τη νύχτα, φοβισμένος, κρατώντας σακίδιο και φορώντας σκούφο, ενώ έδινε και οδηγίες για την προσέγγισή του.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ο 51χρονος διέσπειρε ψευδείς πληροφορίες μέσω δημόσιας διαδικτυακής ομάδας, προκαλώντας αποπροσανατολισμό των Αρχών και άσκοπη αναστάτωση στους οικείους του εξαφανισθέντος. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

