Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος για κακομεταχείριση 8 σκύλων σε ποιμνιοστάσιο

Υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς αποκάλυψε αστυνομικός έλεγχος σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Ένας 37χρονος συνελήφθη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 71χρονος, μετά τον εντοπισμό οκτώ σκύλων που ζούσαν χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

16 Απρ. 2026 12:09
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, μετά από έλεγχο που αποκάλυψε παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία και την ευζωία ζώων συντροφιάς σε ποιμνιοστάσιο στον Δήμο Πλατανιά. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός άνδρα, ηλικίας 71 ετών.

Η επιχείρηση έγινε την Τετάρτη 15 Απριλίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο ποιμνιοστάσιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ σκύλους για τους οποίους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του αριθμού των ζώων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να διαβιούσαν. Αν και στις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή των παραβάσεων, η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Σε βάρος των δύο εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:38 Γεωργιάδης για τη Μυρτώ: «Σε 1,5 λεπτό ήταν στα επείγοντα ο καρδιολόγος, έγιναν όλες οι προσπάθειες»
14:27 Συναγερμός στον Πάρνωνα: Εντοπίστηκαν 95 φόλες σε περιοχή Natura 2000
14:25 Γαλλία: Εκταφή μετά από 35 χρόνια για τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ – Στο «μικροσκόπιο» ο Ντομινίκ Πελικό
14:15 H Λέσβος σε κατάσταση συναγερμού: Ο Σχοινάς καλεί εσπευσμένα κτηνοτρόφους και τυροκόμους για τον αφθώδη πυρετό
14:07 Πάτρα: Καθαρίστηκε η περιοχή μεταξύ των σχολείων Ανθούπολης και του Αρχαιολογικού Μουσείου
14:02 Συναγερμός στα Φαλάσαρνα: Νεκρός, γυμνός άνδρας εντοπίστηκε σε σπηλιά
13:51 Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο
13:50 Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του – Ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
13:43 Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο
13:38 Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: «Τεράστιο θράσος» για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Βολές και για Λαζαρίδη
13:33 Προειδοποίηση από τον Δήμο Πατρέων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου
13:22 Κατεβάστε το δάχτυλο και βγάλτε τον σκασμό
13:20 Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Παραιτηθείτε για να ανασάνει η χώρα» – Πίεση σε ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας
13:17 Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί το έργο ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου: Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας γίνεται ψηφιακά προσβάσιμη
13:16 Επανεμφάνιση Καρυστιανού με σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
13:08 Κεφαλονιά: «Έπαιξαν σχέδιο για το παιδί μου» – Σπαρακτικό ξέσπασμα από τον πατέρα της 19χρονης Μυρτώς
13:06 Κρίσιμο διπλό ραντεβού για τον ΝΟΠ
13:04 Πάτρα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13:00 Αφύλακτο εργοτάξιο της Κανάρη: Αγωγές κατά Δήμου και εργολάβων – Νομικές εξελίξεις μετά τα ατυχήματα
12:59 Πάτρα: Σεμινάριο μονωδίας στην «Πολυφωνική» με την Ειρήνη Καράγιαννη και φινάλε ανοιkτή συναυλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ