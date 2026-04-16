Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος για κακομεταχείριση 8 σκύλων σε ποιμνιοστάσιο

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, μετά από έλεγχο που αποκάλυψε παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία και την ευζωία ζώων συντροφιάς σε ποιμνιοστάσιο στον Δήμο Πλατανιά. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός άνδρα, ηλικίας 71 ετών.

Η επιχείρηση έγινε την Τετάρτη 15 Απριλίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο ποιμνιοστάσιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ σκύλους για τους οποίους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του αριθμού των ζώων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να διαβιούσαν. Αν και στις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή των παραβάσεων, η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Σε βάρος των δύο εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

