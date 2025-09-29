Χανιά: Τροχαίο με ΙΧ και δίκυκλο, δύο τραυματίες

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου και μηχανής, σημειώθηκε σήμερα (29/09/2025) το βράδυ στη Λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο, στα Χανιά.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση τους δεν εμπνέει ανησυχία.

