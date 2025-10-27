Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, Κριστόφ Χάνσεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο εμβολιασμός των μηρυκαστικών ζώων πρέπει να θεωρείται μέτρο έσχατης ανάγκης, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές κρέατος. Ο Χάνσεν βρέθηκε στη Βουλγαρία για τα εγκαίνια ενός βασικού αρδευτικού καναλιού στα νότια της βαλκανικής χώρας.

Ο Επίτροπος επεσήμανε ότι τα μέτρα ελέγχου που έχει εφαρμόσει η Βουλγαρία για την απομόνωση των μολυσμένων ζώων στις πληγείσες περιοχές αποδεικνύουν πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ως τελικό βήμα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξήγησε ο Χάνσεν, εφαρμόζεται η αρχή της «ζωνοποίησης», σύμφωνα με την οποία ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο όπου είναι απολύτως αναγκαίο, επιτρέποντας έτσι σε ορισμένες περιοχές να διατηρήσουν το εξαγωγικό τους δυναμικό.

Αναφερόμενος στην επιδημία της ευλογιάς των μηρυκαστικών, ο Επίτροπος σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις βουλγαρικές αρχές και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να λαμβάνει ακριβείς πληροφορίες πάνω στις οποίες θα βασίζει τις αποφάσεις της.

Σχολιάζοντας τη χρηματοδότηση της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ο Χάνσεν ανέφερε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες. Παραδέχθηκε ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία του ορθού σχεδιασμού ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή ροή κεφαλαίων προς τους τελικούς δικαιούχους.

