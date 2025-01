Χάος σε κατάστημα που πωλούν πακέτα Pokemon: Παλεύουν μεταξύ τους για μια συλλεκτική κάρτα ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ένα κατάστημα Costco στο Λος Άντζελες, όταν… ενήλικοι πελάτες άρχισαν να παλεύουν για τις πολυπόθητες συλλεκτικές κάρτες Pokemon, καθώς άδειασαν τα ράφια του καταστήματος μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Ιανουαρίου και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι επίδοξοι αγοραστές ρίσκαραν ακόμα και τη σωματική τους ακεραιότητα για ένα πακέτο συλλεκτικών καρτών Pokemon.

Οι κάρτες, που στάθηκαν αφορμή για τον καβγά, δεν ήταν συνηθισμένα πακέτα Pokemon, αλλά η πολυπόθητη συλλογή «151 Blooming Waters Premium Collection», που είχε υψηλή ζήτηση από μεταπωλητές.

Η Costco είχε ξεκινήσει να πουλά τα πακέτα, τα οποία συνήθως κοστίζουν από 120 έως 150 δολάρια, σε τιμές κάτω των 60$, γεγονός που τράβηξε την προσοχή αγοραστών.

This level of Pokemon stock at Costco is what dreams are made of pic.twitter.com/dznuFEwMel — Pokemon Deals and Restock Alerts (@PokemonDealsX) January 3, 2025

Σε μία από τις σκηνές του χάους, που έχει γίνει viral, ένας άνδρας που θεωρείται μεταπωλητής και φορούσε πράσινο μπουφάν, επιτέθηκε σε έναν αγοραστή, προσπαθώντας να αρπάξει δύο κουτιά καρτών που κρατούσε. Ο τελευταίος, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τον χτύπησε με τον αγκώνα του στο πρόσωπο, ενώ μία γυναίκα φώναζε στον επιτιθέμενο να σταματήσει.

Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στο X από τον YouTuber «DisguisedToast», ακούγεται ένας αγοραστής να φωνάζει: «Φύγε από πάνω μου, ρε φίλε».

people are fighting in Costco over pokemon cards I picked a bad time to join this hobby… pic.twitter.com/xPK1mhb0Ag — DSG Toast (@DisguisedToast) January 16, 2025

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και τις εκκλήσεις για να παρέμβει η αστυνομία, σύμφωνα με το TMZ, δεν κλήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, ούτε έγιναν συλλήψεις. Το κατάστημα χειρίστηκε το περιστατικό εσωτερικά, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Πλάνα από το κατάστημα δείχνουν εργαζόμενους να φωνάζουν στους ανυπόμονους αγοραστές να περπατούν αντί να σπρώχνονται, καθώς το κατάστημα άνοιγε τις πόρτες του.

A fight broke out at Costco over the new Pokémon collection.. We are so back 😂😂😂 pic.twitter.com/bdNve871Fo — Rios (@riostoriches) January 16, 2025

Για να περιορίσει την κατάσταση, η Costco εφάρμοσε νέα πολιτική, επιτρέποντας μόνο «ένα πακέτο ανά μέλος ανά ημέρα».

Σύμφωνα με το enikos, η δημοτικότητα των πακέτων Pokemon αυξήθηκε κατακόρυφα όταν η Costco κυκλοφόρησε ξαφνικά τη συλλογή «Blooming Waters». Οι κάρτες μεταπωλούνταν στη δευτερογενή αγορά, όπως στο eBay και το Facebook Marketplace, σε τιμές από 90 έως 200 δολάρια. Ένας πωλητής στο eBay προσέφερε 10 πακέτα για 1.564,78$.

I’m happy that security/law enforcement wasn’t needed for this Costco Blooming Waters drop 👌 But 10 ppl grabbing all the stock in 45 seconds is wild 😪 pic.twitter.com/LxQMCE1faH — PokeDeals Nerd Dani 🤗 (@BestPokemonDeal) January 16, 2025

Τα πακέτα πρόκειται να κυκλοφορήσουν και σε άλλα καταστήματα, όπως το BestBuy και το Walmart, στις 7 Φεβρουαρίου, με το Walmart να τα διαφημίζει στα 166,90 δολάρια.

