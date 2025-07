Ρωσία – Καύσωνας: Σπάει το ρεκόρ ζέστης 30 ετών στη Μόσχα

Η Μόσχα ψήνεται και σήμερα, συνέπεια του καύσωνα που ανέβασε τον υδράργυρο πάνω από τους 35°C, με αποτέλεσμα να «σπάσει» ένα ρεκόρ σχεδόν 30 ετών, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, το ρεκόρ θερμοκρασίας για τη 10η Ιουλίου ήταν οι 33,4 βαθμοί, που είχαν καταγραφεί το 1996. Χθες, το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε, με το θερμόμετρο να δείχνει 33,9°C. Σήμερα ενδέχεται να σημειωθεί και νέο ρεκόρ, αφού οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς.

Ο καύσωνας θα επιμείνει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στην κεντρική και νότια ευρωπαϊκή Ρωσία. Το Ρωσικό Μετεωρολογικό Κέντρο προβλέπει θερμοκρασίες 3-8 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Moscow, Russia is experiencing hot weather with 34 C today.

Many people took this opportunity to chill themselves at a pond.

July 11, 2025

