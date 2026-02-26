Η πόλη δεν είναι ευάλωτη

Η ΚΕΔΗΠ πιστώνεται την (έστω και αυτονόητη) κίνηση για υποβολή μηνύσεων κατά των βανδάλων στο Καρναβάλι, που ξέσπασαν σε καρναβαλικούς μπάστακες, σε δημοτικά ή ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και σε μνημεία.

Αλλά δεν αρκεί αυτό. Στο επόμενο ή το μεθεπόμενο Καρναβάλι μπορεί να βρεθούν κι άλλοι θερμόαιμοι, ακόμα χειρότεροι και πιο επιθετικοί. Κάπως πρέπει να προστατευθεί όλο αυτό.

Είναι και θέμα εικόνας προς τα έξω. Επ’ ουδενί πρέπει να περάσει η αίσθηση πως σε τέτοιες παρεκτροπές η πόλη είναι ευάλωτη. Ποια θα είναι η λύση; Αυτό θα το βρουν η δημοτική αρχή και η ΕΛΑΣ.