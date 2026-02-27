Διπλωματικός συναγερμός: Προτροπή για άμεση έξοδο από το Ισραήλ

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς νευρικότητας, με φόντο τα σενάρια περί ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

27 Φεβ. 2026 12:47
Pelop News

Νέα ανησυχία προκαλεί το περιεχόμενο μηνύματος που απέστειλε ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ προς το προσωπικό της πρεσβείας, καλώντας όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη χώρα να το πράξουν άμεσα. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς νευρικότητας, με φόντο τα σενάρια περί ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Σύμφωνα με τους The New York Times, το ηλεκτρονικό μήνυμα του πρέσβη Μάικ Χάκαμπι εστάλη στις 10:24 το πρωί της Παρασκευής και απευθυνόταν κυρίως σε μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού της διπλωματικής αποστολής.

Όπως αναφέρεται στο e-mail, η σύσταση για αποχώρηση «πιθανότατα θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για διαθέσιμες θέσεις σε πτήσεις εντός της ημέρας». Ο Αμερικανός διπλωμάτης προέτρεψε όσους αποφασίσουν να φύγουν να εξασφαλίσουν άμεσα εισιτήριο «προς οποιονδήποτε προορισμό», από τον οποίο θα μπορέσουν στη συνέχεια να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, τόνισε ότι η βασική προτεραιότητα είναι «η ταχύτερη δυνατή έξοδος από τη χώρα».

Στο κλείσιμο του μηνύματός του, ο πρέσβης διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει λόγος πανικού», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι για όσους σκέφτονται να αναχωρήσουν, είναι σημαντικό να οργανώσουν την αποχώρησή τους χωρίς καθυστέρηση.

Το συγκεκριμένο μήνυμα εντείνει το κλίμα επιφυλακής, σε μια συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τη διεθνή κοινότητα.

