Φλωρίδης για Τέμπη: «Καμία σκιά στις εκταφές – Η Δικαιοσύνη θα απαντήσει και για μία οικογένεια»

Σε αναλυτικές τοποθετήσεις για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις περί «παραθύρου» που άνοιξε σχετικά με τις εκταφές, κάνοντας λόγο για διαρκή προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης με στόχο –όπως υποστήριξε– την αποδόμηση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Υπενθύμισε ότι η δίκη έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου, σημειώνοντας πως αντίστοιχες υποθέσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες φτάνουν στο ακροατήριο αρκετά χρόνια αργότερα.

Η διαδικασία για τις εκταφές

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων βιοχημικών, τοξικολογικών και λοιπών εξετάσεων, ακόμη και με τη συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ορισμό ιατροδικαστή – πραγματογνώμονα και επιλογή κατάλληλων εργαστηρίων, με δυνατότητα αποστολής δειγμάτων εκτός Ελλάδας όπου απαιτείται.

Σε ό,τι αφορά τη στάση των οικογενειών, ανέφερε ότι από τις 57, οι 52 έχουν δηλώσει πως δεν επιθυμούν εκταφή, ενώ πέντε οικογένειες έχουν αιτηθεί τη διαδικασία. «Και ένας να ήταν, η Δικαιοσύνη οφείλει να απαντήσει», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συγγενείς έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να παρίστανται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Αιχμές για «συνωμοσία» και πολιτική εκμετάλλευση

Ο υπουργός έκανε λόγο για εκβιασμό της Δικαιοσύνης το προηγούμενο φθινόπωρο, όταν –όπως είπε– υπήρξε πίεση να μην ολοκληρωθεί η ανάκριση. Υποστήριξε ότι η διαδικασία προχώρησε κανονικά προς τον ορισμό δίκης, ενώ οι αιτήσεις για εκταφές εξετάζονται σε ξεχωριστό στάδιο.

Αναφερόμενος στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, έκανε λόγο για «πρωτοφανή συνωμοσία» και για οργανωμένη διαδικτυακή προπαγάνδα που, όπως υποστήριξε, επιχείρησε να καλλιεργήσει κλίμα έντασης γύρω από τη διερεύνηση της τραγωδίας.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία έχει οργανωθεί με τρόπο ώστε τα αποτελέσματα των εξετάσεων να μην μπορούν να αμφισβητηθούν, επισημαίνοντας την πιστοποίηση και το επίπεδο των ελληνικών εργαστηρίων.

Η αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση των Τεμπών παραμένει έντονη, με την πολιτική συζήτηση να συνεχίζεται ενόψει της έναρξης της δίκης.

