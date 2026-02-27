Ένα λευκό τριαντάφυλλο στη Βουλή για την Αντιγόνη Πανέλλη – Η σιωπηλή κίνηση του πρωθυπουργού στο γραφείο της

Ένα λευκό τριαντάφυλλο άφησε το πρωί της Παρασκευής (27/2) στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη, στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών της Βουλής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμώντας τη μνήμη της δημοσιογράφου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη (25/2), σε ηλικία 57 ετών.

Λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον χώρο όπου εργαζόταν η δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ και απέτισε φόρο τιμής με μια λιτή, συμβολική κίνηση. Ο θάνατός της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο, ιδιαίτερα στους συναδέλφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.

Η συνεδρίαση της Βουλής ξεκίνησε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ώστε ο πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές να μπορέσουν να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου.

Η διαδρομή της στον Τύπο

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε το 1969 στην Πρέβεζα και μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην εφημερίδα «Ελεύθερος», καλύπτοντας ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στη συνέχεια εργάστηκε στη «Βραδυνή», πριν στραφεί στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πεδίο στο οποίο διακρίθηκε για τη συνέπεια και την παρουσία της. Αργότερα εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ συνεργάστηκε και με την ιστοσελίδα cnn.gr, παραμένοντας ενεργή μέχρι και το τέλος της πορείας της.

Η απουσία της αφήνει κενό σε έναν χώρο που τη γνώριζε ως σταθερή και διακριτική παρουσία, με πολυετή εμπειρία και ουσιαστική συμβολή στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.

