«Η Τέχνη της Χαρακτικής»: Πολιτιστική βραδιά στο Λονδίνο αφιερωμένη στον Χαμπή Τσαγγάρη

Αφιερωμένη στον Κύπριο χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη είναι η πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει η Greek Library of London στις 14 Μαρτίου. Η βραδιά περιλαμβάνει συνέντευξη, παρουσίαση έργου, προβολές και συζήτηση με το κοινό.

26 Φεβ. 2026 13:14
Pelop News

Μια ιδιαίτερη πολιτιστική βραδιά αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του καταξιωμένου Κύπριου χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη διοργανώνει η Greek Library of London το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 18:30, στο Courthouse Hotel Shoreditch στο Λονδίνο. Η εκδήλωση, με τίτλο «Η Τέχνη της Χαρακτικής», αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή του δημιουργού στη χαρακτική τέχνη, τόσο στην Κύπρο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου και υποστηρίζεται από το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών – Pandolfini & Σιατερλή.

Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Βασούλα Χριστοδούλου, Head of Cypriot Cultural Events της Greek Library of London, η οποία θα συντονίσει το πρόγραμμα της βραδιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνέντευξη με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, παρουσίαση του έργου του από την ιστορικό τέχνης και μουσειολόγο Βάσια Μαγουλά, προβολή οπτικοακουστικού υλικού από τους Χρίστο και Λήδα Αγιομαμίτη, ανοιχτή συζήτηση με το κοινό καθώς και δεξίωση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία «Portraits of Cyprus» της Greek Library of London, η οποία στοχεύει στην προβολή της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη προσωπικοτήτων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στις τέχνες και τα γράμματα.

