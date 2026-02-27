Final-8 Rising Stars: Το μέλλον είναι… τώρα στην Πάτρα

Το Rising Stars φτάνει στην κορύφωσή του για τη σεζόν 2025-2026, με την Πάτρα και το Promitheas Park να φιλοξενούν την τελική φάση της διοργάνωσης, στο Final-8 που θα διεξαχθεί στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου.

Μετά από μια σειρά προκριματικών αγώνων, όπου αγωνίστηκαν ομάδες από όλη την Ελλάδα και διεκδίκησαν τη συμμετοχή τους στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, ακολουθούμενη από πέντε «παράθυρα» της regular season, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχαν και σύλλογοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που κατέστησαν τη διοργάνωση ακόμη πιο ανταγωνιστική, το πρωτάθλημα συμπληρώνει μια επιτυχημένη πενταετή πορεία, με την τελική του φάση εκεί, όπου όλα ξεκίνησαν στην παρθενική του χρονιά, στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Για τρεις μέρες, η «καρδιά» της επόμενης ημέρας του ελληνικού μπάσκετ θα «χτυπά» στο Promitheas Park, με τις πρώτες αναμετρήσεις, στους προημιτελικούς, να είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό-Περιστέρι, Κρόνο Αγίου Δημητρίου-ΔΕΚΑ, Προμηθέα Πάτρας-ΚΑΟΧ και Παναθηναϊκό-ΑΕΚ, σε μια συνάντηση των οκτώ φιναλίστ που αναμένεται συναρπαστική μέχρι το τέλος.

To πρόγραμμα των αγώνων:

27/2

13.30 Ολυμπιακός-Περιστέρι (1)

16.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΔΕΚΑ (2)

18.30 Προμηθέας Π.-ΚΑΟΧ (3)

21.00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (4)

28/2

11.30 Ηττημένος 2-Ηττημένος 3 (5)

14.00 Ηττημένος 1-Ηττημένος 4 (6)

16.30 Νικητής 1-Νικητής 4 (7)

19.00 Νικητής 2-Νικητής 3 (8)

1/3

Θέσεις 7-8: 09.30 Ηττημένος 5-Ηττημένος 6

Θέσεις 5-6: 11.45 Νικητής 5-Νικητής 6

Θέσεις 3-4: 14.00 Ηττημένος 7-Ηττημένος 9

Τελικός: 16.15 Νικητής 7-Νικητής 8

Οι δηλώσεις των προπονητών του Final 8 του Rising Stars

Στο πλαίσιο του Final 8 του Rising Stars, οι προπονητές των οκτώ φιναλίστ μίλησαν για την παρουσία των ομάδων τους σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης, καθώς και την αξία της συμμετοχής των νεαρών αθλητών στο πρωτάθλημα.

Γιώργος Παντελάκης (Ολυμπιακός): «Το Rising Stars είναι μια διοργάνωση που βοηθά τους αθλητές να συμμετέχουν σε περισσότερα και πιο απαιτητικά παιχνίδια μέσα στη σεζόν, κρατά το κίνητρο τους ψηλά και βάζει τους αθλητές σε μια διαδικασία διαχείρισης συνεχόμενων αγώνων και αγωνιστικών εβδομάδων με διπλές υποχρεώσεις. Είναι ένα τουρνουά, που από τα προκριματικά του στάδια δίνει την ευκαιρία σε αθλητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα υψηλό για την ηλικία τους επίπεδο. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες».

Γιώργος Πολίτης (Περιστέρι): «Η διοργάνωση των Rising Stars βοηθά τα παιδιά σε μεγαλο βαθμό, καθώς κερδίζουν εμπειρίες από τους αγώνες με ελληνικές, αλλά και ξένες ομάδες υψηλού επιπέδου, όπως επίσης και από τη διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων».

Βασίλης Ξιούρας (Κρόνος Αγίου Δημητρίου): «Πρώτη φορά σαν σωματείο καταφέρνουμε να πάρουμε μέρος στο πρωτάθλημα των Rising Stars. Τα παιδιά μέσα από την άρτια και ανταγωνιστική διοργάνωση εξελίσσονται και γίνονται καλύτεροι παίκτες. Αποκτούν εμπειρίες και αναμνήσεις που θα τους χρησιμεύσουν στην υπόλοιπη καριερα τους. Ας ελπίσουμε ότι μέσα από αυτή την διοργάνωση θα βγάλουμε παιδιά που θα μείνουν στο χώρο του μπάσκετ».

Ιωσήφ Νικολαΐδης (ΔΕΚΑ): «Το Rising Stars αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για το αναπτυξιακό μπάσκετ. Είμαστε χαρούμενοι που η ομάδα μας βρίσκεται στην τελική φαση ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες ομαδες. Πρόκειται για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, η οποία προσφέρει στους νεαρούς αθλητές το απαραίτητο περιβάλλον για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να αποκτήσουν πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες. Πέρα από τις νίκες, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξέλιξη των παιδιών, η πειθαρχία και η σωστή νοοτροπία εντός και εκτός γηπέδου. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες».

Γιάννης Ντάγιος (Προμηθέας Πάτρας): «Πιστεύουμε, ότι οι αγώνες και η διοργάνωση των Rising Stars βοηθά πάρα πολύ τους αθλητές. Τους δίνει αγωνιστικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου και έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους, αναπτύσσοντας παράλληλα την προσωπικότητά τους. Προσφέρει, επίσης, ίσες ευκαιρίες και σε αθλητές από ομάδες της Περιφέρειας και τους δίνει μεγάλο κίνητρο, γιατί υπάρχει παρακολούθηση της προόδου από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε συνδυασμό με την εμφάνιση του Gen A Stars, υπάρχει μια συνεχής διαδικασία εξέλιξη και προόδου των αθλητών προς όφελος των Εθνικών Ομάδων και, γενικότερα, του ελληνικού μπάσκετ».

Φοίβος Γυμνόπουλος (ΚΑΟΧ): «Το Rising Stars είναι μια όμορφη και ενδιαφέρουσα διοργάνωση, δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντικό όγκο ανταγωνιστικών παιχνιδιών στα παιδιά της ηλικιακής κατηγορίας U18, που ίσως στα παραδοσιακά τους εφηβικά πρωταθλήματα να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα, με πολλούς ανταγωνιστικούς αγώνες. Είναι σωστό να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες και ακόμη καλύτερο, όταν επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία της εισόδου των παιδιών στη διαδικασία του μπάσκετ Ανδρών».

Νίκος Ρήγγας (Παναθηναϊκός): «Πάμε να ευχαριστηθούμε ένα υψηλού επιπέδου αθλητικό ραντεβού ,να παλέψουμε με ομάδες από όλη την Ελλάδα και να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας έχοντας ως παρακαταθήκη την περυσινή κατάκτηση του τροπαίου και την ίδια δίψα για διάκριση και φέτος».

Λευτέρης Καλογήρου (ΑΕΚ): «Η διοργάνωση Rising Stars δίνει την ευκαιρία στους καλύτερους παίκτες U18 της χώρας, μέσω των ομάδων τους αλλά και των μεικτών επιλέκτων από τις ομάδες που δεν συμμετέχουν, να παίξουν ανταγωνιστικά παιγνίδια μεταξύ τους και έξω από τα όρια των Ενώσεων τους, καθώς και με ξένες ομάδες, που προσκαλούνται. Οι προπονητές τους έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη βελτίωσή τους μέσα στη χρονιά και οι ομοσπονδιακοί προπονητές έχουν εικόνα όλων των υποψηφίων για την Εθνική U18 παικτών. Αποτελεί μεγάλη εμπειρία, λοιπόν, για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους παρά το γεγονός, ότι κάποιες φορές πρέπει σε λιγότερο από 24 ώρες να παίξουν δύο αγώνες υψηλής έντασης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



