Παναθηναϊκός: «Έφυγε» στα 91 ο Μιχάλης Βουτσαράς – Ο τερματοφύλακας που άνοιξε τον ευρωπαϊκό δρόμο

Θλίψη στον Παναθηναϊκό για την απώλεια του Μιχάλη Βουτσαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο παλαίμαχος γκολκίπερ υπηρέτησε το «τριφύλλι» για έντεκα χρόνια και συνέδεσε το όνομά του με τα πρώτα ευρωπαϊκά βήματα του συλλόγου.

Παναθηναϊκός: «Έφυγε» στα 91 ο Μιχάλης Βουτσαράς – Ο τερματοφύλακας που άνοιξε τον ευρωπαϊκό δρόμο
27 Φεβ. 2026 11:46
Pelop News

Σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Μιχάλης Βουτσαράς, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Σύλλογος Παλαιμάχων, ενώ τόσο η ΠΑΕ όσο και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσαν ανακοινώσεις εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Ο Βουτσαράς υπήρξε μία από τις εμβληματικές μορφές της «πράσινης» εστίας, με πολυετή παρουσία σε μια περίοδο που ο σύλλογος άρχιζε να χαράζει την ευρωπαϊκή του πορεία. Αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό από το 1956 έως το 1967, καταγράφοντας συνολικά 132 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 25 στο Κύπελλο Ελλάδας και 10 στα Κύπελλα Ευρώπης.

Πρωταγωνιστής σε μια ιστορική εποχή

Ήταν ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στα πρώτα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου και συγκαταλέγεται στους γκολκίπερ με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα (1960, 1961, 1962, 1964, 1965) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1967).

Γεννημένος το 1935 στο Ρουφ, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 1952 στην τοπική ομάδα Άμυνα και το 1954 μεταγράφηκε στη Δόξα Πειραιά. Δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό, όπου έμελλε να γράψει το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του.

Φόρεσε μία φορά και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, το 1961, σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρών και μετά το τέλος της καριέρας του

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, παρέμεινε κοντά στον σύλλογο που υπηρέτησε, διατηρώντας πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από τη δεκαετία του ’70, ενώ συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Παλαιμάχων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για «σημαντική προσφορά» και αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Βουτσαρά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ