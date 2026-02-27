Παναθηναϊκός: «Έφυγε» στα 91 ο Μιχάλης Βουτσαράς – Ο τερματοφύλακας που άνοιξε τον ευρωπαϊκό δρόμο

Σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Μιχάλης Βουτσαράς, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Σύλλογος Παλαιμάχων, ενώ τόσο η ΠΑΕ όσο και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσαν ανακοινώσεις εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Ο Βουτσαράς υπήρξε μία από τις εμβληματικές μορφές της «πράσινης» εστίας, με πολυετή παρουσία σε μια περίοδο που ο σύλλογος άρχιζε να χαράζει την ευρωπαϊκή του πορεία. Αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό από το 1956 έως το 1967, καταγράφοντας συνολικά 132 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 25 στο Κύπελλο Ελλάδας και 10 στα Κύπελλα Ευρώπης.

Πρωταγωνιστής σε μια ιστορική εποχή

Ήταν ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στα πρώτα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου και συγκαταλέγεται στους γκολκίπερ με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα (1960, 1961, 1962, 1964, 1965) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1967).

Γεννημένος το 1935 στο Ρουφ, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 1952 στην τοπική ομάδα Άμυνα και το 1954 μεταγράφηκε στη Δόξα Πειραιά. Δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό, όπου έμελλε να γράψει το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του.

Φόρεσε μία φορά και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, το 1961, σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρών και μετά το τέλος της καριέρας του

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, παρέμεινε κοντά στον σύλλογο που υπηρέτησε, διατηρώντας πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από τη δεκαετία του ’70, ενώ συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Παλαιμάχων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για «σημαντική προσφορά» και αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Βουτσαρά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

