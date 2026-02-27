Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες της η 9η Patras IQ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Ελεύθερη είσοδος έως την Κυριακή 1η Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Άνοιξε νωρίτερα σήμερα τις πύλες της, με την εναρκτήρια εκδήλωση, η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2026, στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και φέτος φέρει το σύνθημα «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε».
Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2017 και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης και δικτύωσης μεταξύ:
- Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
- Επιχειρήσεων και βιομηχανιών
- Νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και spin-off
- Θεσμικών φορέων και επενδυτών
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο προς την πραγματική οικονομία, η προώθηση συνεργασιών, η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία νέων ευκαιριών επιχειρηματικότητας.
Φέτος, η έκθεση περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, ομιλίες, B2B συναντήσεις, παρουσιάσεις startups, panels καινοτομίας και διαγωνισμούς ιδεών, με έμφαση σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η βιοτεχνολογία, η υγεία, η αγροδιατροφή και η κυκλική οικονομία.
