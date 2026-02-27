Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες της η 9η Patras IQ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Άνοιξε νωρίτερα σήμερα τις πύλες της, με την εναρκτήρια εκδήλωση, η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2026, στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαβάστε επίσης:Patras IQ 2026: Γεφυρώνει την έρευνα με την ανάπτυξη

Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και φέτος φέρει το σύνθημα «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε».

Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2017 και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης και δικτύωσης μεταξύ:

Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων

Επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και spin-off

Θεσμικών φορέων και επενδυτών

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο προς την πραγματική οικονομία, η προώθηση συνεργασιών, η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία νέων ευκαιριών επιχειρηματικότητας.

Φέτος, η έκθεση περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, ομιλίες, B2B συναντήσεις, παρουσιάσεις startups, panels καινοτομίας και διαγωνισμούς ιδεών, με έμφαση σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η βιοτεχνολογία, η υγεία, η αγροδιατροφή και η κυκλική οικονομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



