Εφύρα: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Τεστ Παπ και HPV DNA Test

Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος στην Εφύρα γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Εφύρα: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Τεστ Παπ και HPV DNA Test
27 Φεβ. 2026 10:41
Pelop News

Ο Δήμος Ήλιδας, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τιμά την προσφορά και τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία μας, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την προστασία της υγείας της.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότητας (με Παράρτημα Ρομά) και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ήλιδας, σε στενή συνεργασία με το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, διοργανώνουν δράση δωρεάν προληπτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ειδικό κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Περιφερειακό Ιατρείο Εφύρας στην περιοχή της Πηνείας, όπου θα διενεργούνται δωρεάν Τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) και HPV DNA Test.

Το Δίκτυο Μαιών της Ν.Μ. Αμαλιάδας συμμετέχει ενεργά στο εθνικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ», μέσω του οποίου προσφέρονται δωρεάν εξετάσεις σε όλες τις γυναίκες (ασφαλισμένες και ανασφάλιστες), που διαθέτουν ΑΜΚΑ και δεν έχουν διαγνωσθεί με τη νόσο, σύμφωνα με τα εξής ηλικιακά κριτήρια:

• Γυναίκες 21-29 ετών: Διενέργεια Τεστ Παπ.

• Γυναίκες 30-65 ετών: Διενέργεια μοριακού τεστ HPV DNA.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως και τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς σε περίπτωση ευρημάτων, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης σε γυναικολόγο για τη διενέργεια κολποσκόπησης ή βιοψίας.

Καλούμε όλες τις γυναίκες του Δήμου μας και ιδιαιτέρως στην περιοχής τη Πηνείας, από 21 ετών και άνω, να επενδύσουν στην πρόληψη και να αξιοποιήσουν αυτή τη δωρεάν παροχή υγείας.

Για πληροφορίες και τον προγραμματισμό του ραντεβού σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, 26220 22534.

 

