Εθνική Ανδρών: Για το 3 στα 3 απέναντι στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο απόψε στη Sunel Arena των Ανω Λιοσίων (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και τη Δευτέρα (3/2, 20:00), αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα.

Η ελληνική ομάδα, που είχε κάνει το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο», το Νοέμβριο, απέναντι σε Ρουμανία (91-64) και Πορτογαλία (68-76), θέλει να συνεχίσει να βάζει τις βάσεις ώστε να βρεθεί το καλοκαίρι του 2027 στα τελικά του Κατάρ.

Το Μαυροβούνιο στο πρώτο «παράθυρο» είχε γνωρίσει την ήττα στην έδρα του από την Πορτογαλία (62-83) και είχε νικήσει εκτός έδρας τη Ρουμανία (75-80).

Αναλυτικά η αποστολή του Μαυροβουνίου: Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (Σπάρτακ Σουμπότιτσα), Ντανίλο Ιβάνοβιτς (Ποντγκόριτσα Bemax), Ντέρεκ Νίνταμ (Τζιρόνα), Μάσαν Βρμπιτσα (Ποντγκόριτσα Bemax), Μπάλσα Ζιβάνοβιτς (Σουτιέσκα), Πέταρ Πόποβιτς (Ιλίρια), Άντριγια Βουσούροβιτς (Σουτιέσκα), Ζόραν Βούτσελιτς (Ντέρμπι), Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς (Μπουντούτσνοστ), Ντίνο Ράντοντσιτς (Μπάσκετ Κορούνια), Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς (Ντέρμπι), Μάρκο Σιμόνοβιτς (Τουρκ Τέλεκομ), Ζόραν Νίκολιτς (Μπουντούτσνοστ), Αλέκσα Ίλιτς (Ντέρμπι).

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Αντόνιο Κόντε (Ισπανία), Άντρις Αουνκρόγκερς (Λετονία) και Γιουόζας Μπαρκάουσκας (Λιθουανία).

Στον άλλο σημερινό αγώνα του δεύτερου ομίλου, η Πορτογαλία υποδέχεται τη Ρουμανία (21:00). Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στην δεύτερη προκριματική φάση, όπου θα αναμετρηθούν με τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν Ισπανία (2-0), Ουκρανία (2-0), Δανία (0-2) και Γεωργία (0-2). Οι τρεις πρώτες ομάδες του νέου γκρουπ παίρνουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τι λέει η ιστορία

Η αποψινή είναι η ένατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες. Αναλυτικά:

01.07.2009 Μεσογειακοί Αγώνες (Πεσκάρα) 85-67

04/09/2011 Ευρωμπάσκετ (Αλίτους) 71-55

11/08/2017 Φιλικό (Βελιγράδι) 83-81

08/09/2018 Φιλικό (Παρίσι) 87-76

01/09/2019 Παγκόσμιο Κύπελλο (Ναντζίνγκ) 85-60

03/09/2023 Παγκόσμιο Κύπελλο (Μανίλα) 69-73

25/06/2024 Τουρνουά Ακρόπολις (ΣΕΦ) 86-57

14/08/2025 Φιλικό (Κλειστό Πυλαίας) 69-61

