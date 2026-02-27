Εθνική Ανδρών: Για το 3 στα 3 απέναντι στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ ρίχνεται απόψε στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας το Μαυροβούνιο στα Ανω Λιόσια.

Εθνική Ανδρών: Για το 3 στα 3 απέναντι στο Μαυροβούνιο Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ είναι έτοιμη για δυο νίκες
27 Φεβ. 2026 10:56
Pelop News

Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο απόψε στη Sunel Arena των Ανω Λιοσίων (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και τη Δευτέρα (3/2, 20:00), αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα.

Η ελληνική ομάδα, που είχε κάνει το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο», το Νοέμβριο, απέναντι σε Ρουμανία (91-64) και Πορτογαλία (68-76), θέλει να συνεχίσει να βάζει τις βάσεις ώστε να βρεθεί το καλοκαίρι του 2027 στα τελικά του Κατάρ.

Το Μαυροβούνιο στο πρώτο «παράθυρο» είχε γνωρίσει την ήττα στην έδρα του από την Πορτογαλία (62-83) και είχε νικήσει εκτός έδρας τη Ρουμανία (75-80).

Αναλυτικά η αποστολή του Μαυροβουνίου: Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (Σπάρτακ Σουμπότιτσα), Ντανίλο Ιβάνοβιτς (Ποντγκόριτσα Bemax), Ντέρεκ Νίνταμ (Τζιρόνα), Μάσαν Βρμπιτσα (Ποντγκόριτσα Bemax), Μπάλσα Ζιβάνοβιτς (Σουτιέσκα), Πέταρ Πόποβιτς (Ιλίρια), Άντριγια Βουσούροβιτς (Σουτιέσκα), Ζόραν Βούτσελιτς (Ντέρμπι), Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς (Μπουντούτσνοστ), Ντίνο Ράντοντσιτς (Μπάσκετ Κορούνια), Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς (Ντέρμπι), Μάρκο Σιμόνοβιτς (Τουρκ Τέλεκομ), Ζόραν Νίκολιτς (Μπουντούτσνοστ), Αλέκσα Ίλιτς (Ντέρμπι).

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Αντόνιο Κόντε (Ισπανία), Άντρις Αουνκρόγκερς (Λετονία) και Γιουόζας Μπαρκάουσκας (Λιθουανία).

Στον άλλο σημερινό αγώνα του δεύτερου ομίλου, η Πορτογαλία υποδέχεται τη Ρουμανία (21:00). Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στην δεύτερη προκριματική φάση, όπου θα αναμετρηθούν με τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν Ισπανία (2-0), Ουκρανία (2-0), Δανία (0-2) και Γεωργία (0-2). Οι τρεις πρώτες ομάδες του νέου γκρουπ παίρνουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τι λέει η ιστορία

Η αποψινή είναι η ένατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες. Αναλυτικά:

01.07.2009 Μεσογειακοί Αγώνες (Πεσκάρα) 85-67

04/09/2011 Ευρωμπάσκετ (Αλίτους) 71-55

11/08/2017 Φιλικό (Βελιγράδι) 83-81

08/09/2018 Φιλικό (Παρίσι) 87-76

01/09/2019 Παγκόσμιο Κύπελλο (Ναντζίνγκ) 85-60

03/09/2023 Παγκόσμιο Κύπελλο (Μανίλα) 69-73

25/06/2024 Τουρνουά Ακρόπολις (ΣΕΦ) 86-57

14/08/2025 Φιλικό (Κλειστό Πυλαίας) 69-61

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ