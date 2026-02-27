Νέο πεδίο αντιπαράθεσης

Η καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση παρακολουθήσεων θεσμικών παραγόντων της χώρας και ιδιωτών από το λογισμικό Predator, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με το πολιτικό σύστημα να επαναφέρει τη συζήτηση στο πεδίο των θεσμικών ευθυνών.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ερμηνεύουν διαφορετικά το εύρος και τις προεκτάσεις της υπόθεσης και της απόφασης, ενώ η δημόσια συζήτηση επανέρχεται στο ζήτημα των θεσμικών εγγυήσεων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Σήμερα στη Βουλή, αναμένεται οξεία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

