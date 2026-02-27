Τροχαίο στη Δωρίδα: Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του – Τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Δωρίδος στη Φωκίδα, με αποτέλεσμα τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον τραυματισμό μίας γυναίκας. Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

27 Φεβ. 2026 11:38
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σε περιοχή του Δήμου Δωρίδος, στη Φωκίδα, όταν επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ μία γυναίκα ανασύρθηκε τραυματισμένη. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι δύο επιβαίνοντες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
