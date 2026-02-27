O Μπιλ Κλίντον καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών για την υπόθεση Επστάιν – Στο επίκεντρο και οι σχέσεις με Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, αναμένεται να καταθέσει σήμερα μέσω βιντεοσύνδεσης, κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά τις πτυχές της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν.

Το όνομα του 79χρονου πρώην προέδρου εμφανίζεται σε έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται με τις έρευνες για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα. Όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κλίντον είχε κοινωνικές σχέσεις με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή και είχε ταξιδέψει με το ιδιωτικό του αεροσκάφος στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Σε φωτογραφίες που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Κλίντον εικονίζεται δίπλα στον Επστάιν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους. Σε ορισμένα στιγμιότυπα εμφανίζονται γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε τις εγκληματικές πράξεις του Επστάιν, ο οποίος το 2008 είχε δηλώσει ένοχος για εξώθηση ανήλικης σε πορνεία και εξέτισε ποινή 18 μηνών. Το 2019, όταν ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ο Κλίντον είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Η κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον και η πολιτική σύγκρουση

Χθες κατέθεσε και η Χίλαρι Κλίντον, η οποία τόνισε ότι δεν θυμάται να είχε συναντήσει ποτέ τον Επστάιν και ότι δεν είχε γνώση των εγκλημάτων του. Υποστήριξε, επίσης, ότι η επιτροπή –όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι– επιχειρεί να απομακρύνει την προσοχή από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Επστάιν.

Οι Δημοκρατικοί που συμμετέχουν στην επιτροπή ζητούν να καταθέσει και ο νυν πρόεδρος, επικαλούμενοι πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που περιείχαν καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν ανήλικη.

Ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρόμπερτ Γκαρσία υπογράμμισε ότι πρόκειται για έγγραφα που περιέχουν σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του προέδρου.

Η κατάθεση του ζεύγους Κλίντον βάζει τέλος σε μήνες αντιπαράθεσης με τον Ρεπουμπλικάνο επικεφαλής της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ. Αρχικά, είχαν αρνηθεί να εμφανιστούν, καταγγέλλοντας πολιτική σκοπιμότητα, ωστόσο μετά την απειλή διαδικασιών για περιφρόνηση του Κογκρέσου συμφώνησαν να καταθέσουν.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της κατάθεσης της Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, μετά την ολοκλήρωση και της κατάθεσης του Μπιλ Κλίντον.

