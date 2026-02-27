Μπόμπι Τζ. Μπράουν: Το τραγικό τέλος του «καλού αστυνομικού» από το «The Wire»

Ο ηθοποιός Μπόμπι Τζ. Μπράουν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του αστυνομικού Bobby Brown στη θρυλική σειρά του HBO «The Wire» (2002-2008), απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από τραγικό ατύχημα σε στάβλο στο Μέριλαντ.

Ο θάνατός του επήλθε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν παγιδεύτηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε στον στάβλο του. Η κόρη του, Reina, επιβεβαίωσε την είδηση στο TMZ και στο People, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της προσπάθησε να βάλει μπροστά ένα όχημα χρησιμοποιώντας βοηθητική μπαταρία, γεγονός που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Ο Μπράουνπρόλαβε να καλέσει μέλος της οικογένειας για πυροσβεστήρα, αλλά όταν έφτασαν, ο χώρος είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Η σύζυγός του υπέστη σοβαρά εγκαύματα στην προσπάθειά της να τον σώσει.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή του Μέριλαντ επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «diffuse thermal injury και smoke inhalation» (εκτεταμένα θερμικά τραύματα και εισπνοή καπνού), ενώ ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ατύχημα.

Η Reina Brown περιέγραψε στο People τον ξαφνικό χαμό ως «τεράστια απώλεια», λέγοντας ότι ξύπνησε από πανικόβλητο τηλεφώνημα της αδελφής της γύρω στις 23:30. «Βγήκα έξω ξυπόλητη με το νυχτικό, στο κρύο, για να σιγουρευτώ ότι δεν ονειρευόμουν», ανέφερε συγκλονισμένη, προσθέτοντας ότι ακόμα δυσκολεύεται να το πιστέψει.

Ο ατζέντης του Albert Bramante δήλωσε: «Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός και άνθρωπος, αφοσιωμένος στην τέχνη. Χαρά να συνεργάζεσαι μαζί του».

Ο Μπράουν, γεννημένος στην Ουάσινγκτον και μεγαλωμένος στην Πενσυλβάνια, είχε διακριθεί ως ερασιτέχνης πυγμάχος με πέντε τίτλους Golden Gloves, πριν σπουδάσει στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών. Εκτός από το «The Wire», εμφανίστηκε σε «Law & Order: SVU», «From Within» (2008) και την ταινία «Mailman» (2023). Σκηνοθέτησε επίσης ντοκιμαντέρ όπως το «Off the Chain» (για κακοποίηση pit bull) και το «Tear the Roof Off» (για Parliament Funkadelic).

Ο θάνατός του προστίθεται σε σειρά απωλειών από το καστ του «The Wire»: Michael K. Williams (2021), Lance Reddick (2023), Charley Scalies και Al Brown (2025), James Ransone (2025).

