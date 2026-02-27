Μπόμπι Τζ. Μπράουν: Το τραγικό τέλος του «καλού αστυνομικού» από το «The Wire»

Ο ηθοποιός Μπόμπι Τζ. Μπράουν του «The Wire» πέθανε στα 62 από εισπνοή καπνού σε πυρκαγιά στάβλου

Μπόμπι Τζ. Μπράουν: Το τραγικό τέλος του «καλού αστυνομικού» από το «The Wire»
27 Φεβ. 2026 9:05
Pelop News

Ο ηθοποιός Μπόμπι Τζ. Μπράουν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του αστυνομικού Bobby Brown στη θρυλική σειρά του HBO «The Wire» (2002-2008), απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από τραγικό ατύχημα σε στάβλο στο Μέριλαντ.

Ο θάνατός του επήλθε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν παγιδεύτηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε στον στάβλο του. Η κόρη του, Reina, επιβεβαίωσε την είδηση στο TMZ και στο People, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της προσπάθησε να βάλει μπροστά ένα όχημα χρησιμοποιώντας βοηθητική μπαταρία, γεγονός που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Ο Μπράουνπρόλαβε να καλέσει μέλος της οικογένειας για πυροσβεστήρα, αλλά όταν έφτασαν, ο χώρος είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Η σύζυγός του υπέστη σοβαρά εγκαύματα στην προσπάθειά της να τον σώσει.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή του Μέριλαντ επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «diffuse thermal injury και smoke inhalation» (εκτεταμένα θερμικά τραύματα και εισπνοή καπνού), ενώ ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ατύχημα.

Η Reina Brown περιέγραψε στο People τον ξαφνικό χαμό ως «τεράστια απώλεια», λέγοντας ότι ξύπνησε από πανικόβλητο τηλεφώνημα της αδελφής της γύρω στις 23:30. «Βγήκα έξω ξυπόλητη με το νυχτικό, στο κρύο, για να σιγουρευτώ ότι δεν ονειρευόμουν», ανέφερε συγκλονισμένη, προσθέτοντας ότι ακόμα δυσκολεύεται να το πιστέψει.

Ο ατζέντης του Albert Bramante δήλωσε: «Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός και άνθρωπος, αφοσιωμένος στην τέχνη. Χαρά να συνεργάζεσαι μαζί του».

Ο Μπράουν, γεννημένος στην Ουάσινγκτον και μεγαλωμένος στην Πενσυλβάνια, είχε διακριθεί ως ερασιτέχνης πυγμάχος με πέντε τίτλους Golden Gloves, πριν σπουδάσει στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών. Εκτός από το «The Wire», εμφανίστηκε σε «Law & Order: SVU», «From Within» (2008) και την ταινία «Mailman» (2023). Σκηνοθέτησε επίσης ντοκιμαντέρ όπως το «Off the Chain» (για κακοποίηση pit bull) και το «Tear the Roof Off» (για Parliament Funkadelic).

Ο θάνατός του προστίθεται σε σειρά απωλειών από το καστ του «The Wire»: Michael K. Williams (2021), Lance Reddick (2023), Charley Scalies και Al Brown (2025), James Ransone (2025).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
19:51 «Το να μιλήσω για τη διατροφική διαταραχή ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου» αποκαλυπτική η Λίλι Κόλινς
19:41 Εκβιασμός για ένα like από ανήλικο και τον αδελφό του, που χτύπησαν και εκβίαζαν 15χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ