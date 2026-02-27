Λουτράκι: Ο 17χρονος γύρισε μαχαιρωμένος σπίτι και δεν μίλησε – Κρίσιμα ερωτήματα για τον 19χρονο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Λουτράκι η υπόθεση θανάτου 17χρονου, ο οποίος φέρεται να κατέληξε έπειτα από μαχαίρωμα στον θώρακα, ενώ ένας 19χρονος νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 17χρονος φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στην περιοχή της καρδιάς. Παρά τον τραυματισμό του, επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς να ενημερώσει τους οικείους του για το περιστατικό και ξάπλωσε για να κοιμηθεί. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον αδελφό του, ο οποίος τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα, 19χρονος προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, τα τραύματά του είναι συμβατά με μαχαίρι. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα και η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται απειλητική για τη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά, ενώ τόσο ο 19χρονος όσο και ο αδελφός του θύματος φέρονται να μην δίνουν σαφείς απαντήσεις κατά την εξέτασή τους.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την τραγική κατάληξη.

