Λουτράκι: Ο 17χρονος γύρισε μαχαιρωμένος σπίτι και δεν μίλησε – Κρίσιμα ερωτήματα για τον 19χρονο

Σοκ στο Λουτράκι μετά τον θάνατο 17χρονου από τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο και τον σοβαρό τραυματισμό 19χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της αιματηρής υπόθεσης, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις.

Λουτράκι: Ο 17χρονος γύρισε μαχαιρωμένος σπίτι και δεν μίλησε – Κρίσιμα ερωτήματα για τον 19χρονο
27 Φεβ. 2026 12:48
Pelop News

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Λουτράκι η υπόθεση θανάτου 17χρονου, ο οποίος φέρεται να κατέληξε έπειτα από μαχαίρωμα στον θώρακα, ενώ ένας 19χρονος νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 17χρονος φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στην περιοχή της καρδιάς. Παρά τον τραυματισμό του, επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς να ενημερώσει τους οικείους του για το περιστατικό και ξάπλωσε για να κοιμηθεί. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον αδελφό του, ο οποίος τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα, 19χρονος προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, τα τραύματά του είναι συμβατά με μαχαίρι. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα και η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται απειλητική για τη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά, ενώ τόσο ο 19χρονος όσο και ο αδελφός του θύματος φέρονται να μην δίνουν σαφείς απαντήσεις κατά την εξέτασή τους.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την τραγική κατάληξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ