Επίδομα Παιδιού Α21: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το 2026 – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
27 Φεβ. 2026 12:24
Pelop News

Από σήμερα, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Επιδόματος Παιδιού Α21 για το έτος 2026, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη για νέες αιτήσεις έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μέσω της αίτησης Α21, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα εξαρτώμενα τέκνα και τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που δικαιούνται.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος θα καθοριστεί με βάση δύο βασικά κριτήρια:

  • τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 για το 2026 και
  • το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, για τους επόμενους υπολογισμούς θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Προσοχή στη φοίτηση των παιδιών

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η κανονική φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια της φοίτησης.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης Α21 είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν στα αντίστοιχα πεδία:

  • τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,
  • η τάξη φοίτησης και
  • ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή ή της μαθήτριας.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό στην ηλεκτρονική αίτηση.

Οριστική υποβολή και όχι προσωρινή αποθήκευση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τελικό βήμα: για να θεωρηθεί έγκυρη, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που έχουν απλώς αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται κατατεθειμένες και δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

