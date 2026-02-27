Μητσοτάκης από Βουλή: «Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα» ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε από το βήμα της Βουλής, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ενεργειακές της ανάγκες και εξάγει ρεύμα σε γειτονικές χώρες, ενώ εσείς την παρουσιάζετε ότι κινδυνεύει η ενεργειακή της ασφάλεια», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας «αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα» την ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη και προσθέτοντας: «Επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία».

Ο πρωθυπουργός αντέκρουσε το επιχείρημα για υψηλές τιμές ρεύματος: «Επαναλαμβάνετε το ψέμα ότι η Ελλάδα έχει από τα ακριβότερα ρεύματα στην Ευρώπη. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η Ελλάδα είχε φθηνότερο ρεύμα κατά 21,5% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Υπογράμμισε ότι η ενεργειακή κρίση «ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» και όχι από εθνικές πολιτικές, ενώ απέδωσε το υψηλό κόστος του λιγνίτη στο κόστος ρύπων, χαρακτηρίζοντάς τον «το πιο ακριβό καύσιμο σήμερα».

Αναφέρθηκε στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (βροχές και άνεμοι) τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2026 που οδήγησαν σε χαμηλότερες τιμές χονδρικής, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω μείωση τον επόμενο μήνα και καλώντας όλους τους παίκτες, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, να μετακυλίσουν τις μειώσεις στους καταναλωτές.

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τα μέτρα στήριξης: «Επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, δημιουργήσαμε απόθεμα και επιδοτήσαμε το ρεύμα ώστε οι δυσθεώρητες αυξήσεις να μην περάσουν στους πολίτες». Επισήμανε τις μαζικές επενδύσεις στα δίκτυα (από 400 εκατ. ευρώ το 2019 σε 1,5 δισ. ευρώ το 2024), που επιτρέπουν διασυνδέσεις νησιών, όπως της Κρήτης, και προώθησε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας ως προϋπόθεση για ανταγωνιστικές τιμές.

Σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ, ξεκαθάρισε: «Ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για επενδύσεις, η ελληνική πολιτεία θα καλύψει το μερίδιό της».

