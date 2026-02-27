Εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Δυτικής Αχαΐας για την αγροτική ανάπτυξη – Παρών ο Χρήστος Κέλλας
Εκδήλωση με θέμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Πολιτικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες» διοργανώνει η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με αντικείμενο την αγροτική ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη – Πολιτικές Προκλήσεις & Ευκαιρίες», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:30, στον χώρο VIN, στην Πλατεία Δημοκρατίας 16, στην Κάτω Αχαΐα.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις κυβερνητικές πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα, στις ευκαιρίες χρηματοδότησης, αλλά και στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο νέο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.
Η ΔΗΜΤΟ ΝΔ Δυτικής Αχαΐας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αγρότες, παραγωγούς και πολίτες της περιοχής να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας.
