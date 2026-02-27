Αιτωλοακαρνανία: Η αυτοκτονία που ξεσκέπασε απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Σε αποκαλύψεις για οργανωμένη απάτη μεγάλης οικονομικής κλίμακας οδήγησε η έρευνα των αστυνομικών αρχών, με αφετηρία τη διερεύνηση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άτομα, ένας 57χρονος και μία 50χρονη, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική ομάδα και, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά και από μία 58χρονη γυναίκα, συνολικά 1.091.200 ευρώ.

Τα χρήματα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, καταβλήθηκαν σταδιακά από τον Ιούνιο του 2024 έως και τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, ενώ οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Κατά την έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε κατοικία στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

