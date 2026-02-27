Έως αύριο η πληρωμή των εισφορών για μη μισθωτούς – Τι αλλάζει στα ποσά το 2026

Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ και αποτυπώνουν αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2025.

27 Φεβ. 2026
Μέχρι το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) να εξοφλήσουν τις πρώτες ασφαλιστικές εισφορές του 2026, που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο. Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ και αποτυπώνουν αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2025.

Η αναπροσαρμογή αυτή συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση που κυμαίνεται από 6,12 έως 16,48 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επιλογής κατηγορίας για το 2026 ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, ενώ όσοι δεν προχώρησαν σε κάποια αλλαγή παρέμειναν αυτομάτως στην κατηγορία του 2025.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω πάγιας εντολής για όσους έχουν ενεργοποιήσει άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, ενώ διατίθενται και όλοι οι γνωστοί τρόποι εξόφλησης: e-banking, mobile banking, ΑΤΜ, τραπεζικά καταστήματα, ΕΛΤΑ και IRIS.

Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές για επαγγελματίες

Τα νέα μηνιαία ποσά (κύρια σύνταξη και υγεία) διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1η κατηγορία: 250,77 ευρώ (από 244,65 ευρώ)
  • 2η κατηγορία: 300,93 ευρώ (από 293,59 ευρώ)
  • 3η κατηγορία: 360,63 ευρώ (από 351,84 ευρώ)
  • 4η κατηγορία: 433,47 ευρώ (από 422,90 ευρώ)
  • 5η κατηγορία: 519,45 ευρώ (από 506,78 ευρώ)
  • 6η κατηγορία: 675,87 ευρώ (από 659,39 ευρώ)

Για τη ειδική κατηγορία νέων ασφαλισμένων, η εισφορά διαμορφώνεται στα 150,46 ευρώ από 146,79 ευρώ.

Όσοι υπάγονται σε επικουρική ασφάλιση καταβάλλουν 46,57 ευρώ στην 1η κατηγορία, 56,13 ευρώ στη 2η και 66,88 ευρώ στην 3η. Για τον κλάδο εφάπαξ παροχών, τα ποσά διαμορφώνονται στα 31,05 ευρώ, 37,02 ευρώ και 44,18 ευρώ αντίστοιχα.

Τι ισχύει για τους αγρότες

Για τους αγρότες (πρώην ΟΓΑ), οι αυξήσεις είναι χαμηλότερες σε απόλυτους αριθμούς, αν και εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμογής (2,5%). Τα συνολικά μηνιαία ποσά (κύρια σύνταξη, υγεία και αγροτική εστία) διαμορφώνονται:

  • 1η κατηγορία: 149,27 ευρώ (από 145,63 ευρώ)
  • 2η κατηγορία: 179,11 ευρώ (από 174,74 ευρώ)
  • 3η κατηγορία: 214,94 ευρώ (από 209,69 ευρώ)
  • 4η κατηγορία: 257,93 ευρώ (από 251,63 ευρώ)
  • 5η κατηγορία: 310,48 ευρώ (από 302,90 ευρώ)
  • 6η κατηγορία: 404,81 ευρώ (από 394,94 ευρώ)

Δεν προβλέπεται νέα δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2026, πέραν της διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις στην πράξη

Αν και το ποσοστό αύξησης παραμένει σχετικά περιορισμένο, η μηνιαία επιβάρυνση προστίθεται στα ήδη αυξημένα λειτουργικά κόστη των επαγγελματιών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια οι αναπροσαρμογές να συνδεθούν με τον δείκτη μισθών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες αυξήσεις, δεδομένου ότι οι μισθολογικές αποδοχές τα τελευταία χρόνια κινούνται ανοδικά, κοντά στο 5%.

