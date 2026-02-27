Συναγερμός στη Γαλλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά κερεουλίδη σε βρέφος μετά από κατανάλωση ανακληθέντος γάλακτος

Για πρώτη φορά καταγράφηκε ο εντοπισμός της τοξίνης κερεουλίδη σε βρέφος που νοσηλεύθηκε στη Γαλλία, έπειτα από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος το οποίο έχει αποσυρθεί από την αγορά. Την πληροφορία επιβεβαίωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας, σηματοδοτώντας μια νέα εξέλιξη στην υπόθεση που έχει απασχολήσει δεκάδες χώρες τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, οι αρχές έλαβαν θετικό αποτέλεσμα από ανάλυση κοπράνων του βρέφους, στο οποίο ανιχνεύθηκε η συγκεκριμένη τοξίνη. Η ανακοίνωση ήρθε σε επιβεβαίωση σχετικού ρεπορτάζ του Radio France. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι το εύρημα δεν αποδεικνύει αυτομάτως αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωση του γάλακτος και τη νοσηλεία του παιδιού.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν η Nestlé προχώρησε στην ανάκληση δεκάδων παρτίδων βρεφικού γάλακτος σε περίπου 60 χώρες, λόγω πιθανής παρουσίας κερεουλίδης – μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει έντονους και επικίνδυνους εμετούς στα νεογνά. Στη συνέχεια, και άλλοι μεγάλοι όμιλοι, όπως η Danone και η Lactalis, ανακοίνωσαν αντίστοιχες ανακλήσεις προϊόντων.

Στη Γαλλία έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι και περίπου δέκα περιπτώσεις νοσηλείας βρεφών που είχαν καταναλώσει τα συγκεκριμένα γάλατα — γεγονός που καθιστά τη χώρα τη μόνη στην Ευρώπη όπου έχουν καταγραφεί τόσο σοβαρά περιστατικά. Παρ’ όλα αυτά, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί σαφής αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ των προϊόντων και των περιστατικών, τονίζοντας μάλιστα πως η απόδειξη μιας τέτοιας σχέσης ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σύνθετη.

«Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο βρέφος εκτέθηκε στην τοξίνη», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι η παρουσία της «ενδέχεται να εξηγεί τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν». Παράλληλα, αποφεύχθηκε οποιαδήποτε αναφορά σε υπαιτιότητα.

Όπως μετέδωσε το Radio France, το βρέφος διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Μονπελιέ στις αρχές του μήνα, αφού είχε καταναλώσει γάλα Gallia της Danone.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η European Food Safety Authority (EFSA) και το European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ανακοίνωσαν στις 19 Φεβρουαρίου ότι, χάρη στις εκτεταμένες ανακλήσεις, ο κίνδυνος έκθεσης στην κερεουλίδη θεωρείται πλέον «χαμηλός». Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Γαλλία διατηρούν την υπόθεση στο επίκεντρο της προσοχής, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

