Βρέφος με μηνιγγίτιδα: «Δεν θα το αφήσουμε έτσι» – Μήνυμα του δικηγόρου της οικογένειας

Στην πορεία της υγείας του 5μηνου βρέφους αλλά και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν εστιάζει ο δικηγόρος της οικογένειας, κάνοντας λόγο για πιθανές αμέλειες και αναμένοντας τα πορίσματα της ΕΔΕ.

27 Φεβ. 2026 12:25
Σαφές μήνυμα ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να «κλείσει» χωρίς πλήρη διερεύνηση έστειλε ο δικηγόρος της οικογένειας του 5 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο Λευτέρης Γιαννάτος, μιλώντας στο ERTnews, ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του παιδιού, σημειώνοντας ότι η εικόνα του είναι βελτιωμένη, ωστόσο η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται και δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος έκανε λόγο για «τρομερές αμέλειες», οι οποίες –όπως είπε– θα αξιολογηθούν τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο, μόλις η οικογένεια λάβει τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας και τα αποτελέσματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

«Η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να περάσει έτσι», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί υπεύθυνα όταν έχει στα χέρια του πλήρη εικόνα του φακέλου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χρόνιο ζήτημα στελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής στη Ζάκυνθο, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της με περιορισμένο ιατρικό προσωπικό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια κάλυψης ενός νησιού που απαιτεί θαλάσσια μετακίνηση για διακομιδή σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει και νομικές διαστάσεις το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τα ευρήματα της διοικητικής και δικαστικής διερεύνησης.

