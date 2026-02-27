Ανδρουλάκης στη Βουλή: «Ούτε κουβέντα για το καλώδιο – Η Ελλάδα πληρώνει από τα ακριβότερα ρεύματα στην Ευρώπη»

Με αιχμές για αποσιώπηση κρίσιμων θεμάτων και ευθείες βολές για το ενεργειακό κόστος, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρενέβη στη Βουλή, στη δευτερολογία του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απέφυγε να τοποθετηθεί για το ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου, το οποίο –όπως τόνισε– συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Ούτε κουβέντα για το καλώδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα εάν και πότε θα προχωρήσει η πόντισή του, αλλά και τι θα συμβεί με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «τραμπουκισμό Ερντογάν», διερωτώμενος εάν η ελληνική πλευρά υπαναχώρησε.

Κριτική για τις τιμές του ρεύματος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αμφισβήτησε τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι ο σχετικός πίνακας αφορούσε συγκεκριμένη –υψηλή– κατηγορία κατανάλωσης.

Όπως υποστήριξε, αν εξεταστούν οι τιμές με βάση την αγοραστική δύναμη, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. «Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ονομαστικές τιμές. Αν όμως δούμε την αγοραστική δύναμη, είναι από τις πιο ακριβές χώρες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το κόστος επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε το ενεργειακό κόστος με τη συνολική ακρίβεια, αναφερόμενος σε ενοίκια και τρόφιμα, και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν η πολιτική της έχει οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση του κόστους ζωής.

«Υψηλό κόστος ζωής και παραγωγής»

Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αντιφάσεις στις προηγούμενες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, παραπέμποντας σε παλαιότερες δηλώσεις του για τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει υψηλό κόστος ζωής και παραγωγής εξαιτίας –όπως είπε– αποτυχημένων επιλογών στην ενεργειακή πολιτική, ενώ άσκησε κριτική για την απουσία, όπως ανέφερε, αναφορών στις ενεργειακές κοινότητες.

«Η πράσινη μετάβαση σχεδιάστηκε ώστε οι πολίτες να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν διευκόλυνε την ουσιαστική συμμετοχή νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Η συζήτηση στη Βουλή για την ενεργειακή πολιτική συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται τόσο στο γεωπολιτικό σκέλος όσο και στο άμεσο κόστος για τους πολίτες και την αγορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



