Η Netflix αποσύρεται από την κούρσα για Warner Bros Discovery

Η Netflix ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά της για την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Discovery (WBD), κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν παραμένει οικονομικά συμφέρουσα μετά την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount Skydance.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD είχε κρίνει την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance ως «ανώτερη» (superior proposal), ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά (από 30 δολάρια προηγουμένως), συν πρόσθετες ρήτρες όπως ticking fee 0,25 δολαρίου ανά μετοχή ανά τρίμηνο μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ρήτρα τερματισμού 7 δισ. δολαρίων για ρυθμιστικούς λόγους και κάλυψη της ρήτρας 2,8 δισ. δολαρίων που όφειλε η WBD στη Netflix.

Η Netflix, η οποία είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο 2025 σε εξαγορά στοιχείων (studio, streaming, IP) έναντι περίπου 82,7-83 δισ. δολαρίων (27,75 δολάρια ανά μετοχή), είχε προθεσμία τεσσάρων εργάσιμων ημερών για να υπερθεματίσει, αλλά αποφάσισε να αποσυρθεί.

Οι co-CEO της Netflix, Ted Sarandos και Greg Peters, δήλωσαν ότι «η συναλλαγή που διαπραγματευτήκαμε θα δημιουργούσε αξία για τους μετόχους με σαφή δρόμο ρυθμιστικής έγκρισης», αλλά «σε αυτή την τιμή δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική».

Με την απόσυρση της Netflix, η Paramount Skydance αναδεικνύεται νικήτρια του πολύμηνου διαγωνισμού, με την προτεινόμενη συναλλαγή να αποτιμά την WBD σε περίπου 110-111 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων χρεών. Η συμφωνία καλύπτει ολόκληρο τον όμιλο, συμπεριλαμβανομένων των στούντιο Warner Bros., HBO, Max, CNN και άλλων τηλεοπτικών δικτύων.

Η χρηματοδότηση της Paramount Skydance περιλαμβάνει προσωπική στήριξη από τον Λάρι Έλισον (ιδρυτή Oracle και πατέρα του CEO David Ellison), καθώς και άλλες πηγές. Η WBD έχει προγραμματίσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων στις 20 Μαρτίου 2026 για έγκριση.

Η εξέλιξη αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο των media στις ΗΠΑ, με την Paramount να ενισχύεται σημαντικά στον χώρο του streaming, του κινηματογράφου και της ενημέρωσης.

