Μηδενική ανοχή: Θα αναζητηθούν οι υπαίτιοι για τους βανδαλισμούς στο Πατρινό Καρναβάλι – Πανελλήνιος σάλος από την αποκάλυψη της “Π”

Η χθεσινή αποκάλυψη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για την απόφαση της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας να κινηθεί δικαστικά για τα εκτεταμένα φαινόμενα βανδαλισμών που αμαύρωσαν τη φετινή κορύφωση του πολιτιστικού θεσμού της πόλης, έκανε τον γύρο του διαδικτύου από τα αθηναϊκά ΜΜΕ, προκαλώντας έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Ταυτόχρονα ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον και τον χαρακτήρα του ιστορικού θεσμού.

Την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες χωρίς εκπτώσεις επισημαίνει, μιλώντας στην «Π», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, Κώστας Σβόλης. Οπως τονίζει, τα φαινόμενα παρακμής που εκδηλώθηκαν φέτος δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα μιας διαρκούς υποβάθμισης της ποιότητας του Πατρινού Καρναβαλιού, με ευθύνη του Δήμου Πατρέων.

«Το καρναβάλι μας φθίνει χρόνο με τον χρόνο και σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται συμπεριφορές όπως οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές. Η δημοτική αρχή φέρει την κύρια ευθύνη για την πορεία αυτή» σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι ο θεσμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως μαζικό γεγονός κατανάλωσης, με παρελάσεις χωρίς σαφή πολιτιστικό προσανατολισμό.

Ο κ. Σβόλης επιμένει πως όλοι οι υπόλοιποι φορείς και πολίτες οφείλουν να συμβάλουν στην προστασία και αναβάθμιση του καρναβαλιού, θέτοντας αυστηρούς κανόνες συμμετοχής, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπεράριθμων πληρωμάτων, ανεξέλεγκτης μέθης και πρακτικών που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της διοργάνωσης.

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ»

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με έμφαση στη διάσταση της οικονομίας και της αγοράς, κινείται και η παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΣΚΕΑΝΑ και έμπειρου επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης, Γιώργου Κοτοπούλη. Οπως επισημαίνει, η προσφυγή του Δήμου στη Δικαιοσύνη είναι απολύτως σωστή και αναγκαία.

«Η δικαστική οδός στέλνει σαφές μήνυμα και μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επίδοξους καταστροφείς στο μέλλον» τονίζει, προσθέτοντας όμως ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται στην καταστολή. Κατά τον ίδιο, το Πατρινό Καρναβάλι χρειάζεται άμεσα ποιοτική αναβάθμιση, αλλά και αλλαγή φιλοσοφίας ως προς το κοινό που προσελκύει.

«Δεν θέλουμε απλώς πολύ κόσμο. Χρειάζεται να απομακρυνθεί αυτό το μοντέλο μαζικότητας που φέρνει τους συγκεκριμένους επισκέπτες χωρίς θετικό αποτύπωμα. Η πόλη πρέπει να προσελκύσει κοινό με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο οικονομικό βαλάντιο, που θα αφήνει χρήματα στην Πάτρα και θα ενισχύει ουσιαστικά την τοπική οικονομία» επισημαίνει.

«ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η τοποθέτηση του πρώην αντιδημάρχου Πολιτισμού Αλέξη Σκαρμέα, ο οποίος μιλά για απόλυτη στασιμότητα και ανάγκη δομικής επανεκκίνησης του θεσμού. Οπως υπογραμμίζει, η επανάληψη των ίδιων επιλογών οδηγεί αναπόφευκτα σε φαινόμενα αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με τον κ. Σκαρμέα, επανάληψη δεν σημαίνει καρναβάλι, αλλά ανατροπή, ιδέες και εξέλιξη. Οι Πατρινοί, όπως λέει, διαθέτουν έμπνευση και ταλέντο, όμως ο Δήμος αντί να ηγηθεί της αλλαγής, εγκλωβίζεται στη διαχείριση της στασιμότητας.

Ανάλογες είναι οι τοποθετήσεις καρναβαλιστών στο διαδίκτυο, όπου το συμπέρασμα που αναδύεται είναι κοινό: οι βανδαλισμοί δεν αποτελούν απλώς «παρεπόμενα επεισόδια», αλλά σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων. Αν δεν υπάρξει απόδοση ευθυνών, αυστηρό πλαίσιο και ουσιαστικός ανασχεδιασμός, το Πατρινό Καρναβάλι κινδυνεύει να χάσει τον ιστορικό, πολιτιστικό και οικονομικό του ρόλο.

