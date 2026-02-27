ΝΕΠ: Μάρθα Πλιακα και Ελένη Τσίγκα στην Εθνική πόλο Κορασίδων

Δυο ακόμη τιμητικές κλήσεις στις «μικρές» Εθνικές ομάδες πόλο για τη ΝΕΠ. Ο λόγος για τη Μάρθα Πλιακα και την Ελένη Τσίγκα, οι οποίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Κορασίδων που θα ξεκινήσουν το Σάββατο στο δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης «Πλατανιώτη-Ζερδεβάς».

Μπράβο στα δυο κορίτσια!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



