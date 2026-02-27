ΝΕΠ: Μάρθα Πλιακα και Ελένη Τσίγκα στην Εθνική πόλο Κορασίδων
Δυο ακόμη κορίτσια της ΝΕΠ, οι ταλαντούχες Μάρθα Πλιακα και Ελένη Τσίγκα, κλήθηκαν στην Εθνική μας ομάδα πόλο Κορασίδων.
Δυο ακόμη τιμητικές κλήσεις στις «μικρές» Εθνικές ομάδες πόλο για τη ΝΕΠ. Ο λόγος για τη Μάρθα Πλιακα και την Ελένη Τσίγκα, οι οποίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Κορασίδων που θα ξεκινήσουν το Σάββατο στο δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης «Πλατανιώτη-Ζερδεβάς».
Μπράβο στα δυο κορίτσια!
