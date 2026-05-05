Χάος στα Στενά του Ορμούζ: Παρεμβολές σε GPS και AIS «εξαφανίζουν» πλοία από τα ραντάρ

Σοβαρές διαταραχές καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς νέο κύμα παρεμβολών στα συστήματα εντοπισμού θέσης προκαλεί αστάθεια στις πορείες των πλοίων και εντείνει την ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Πρόκειται για μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, το φαινόμενο σχετίζεται με δύο βασικές μορφές ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η πρώτη είναι το λεγόμενο GPS jamming, κατά το οποίο διαταράσσονται τα δορυφορικά σήματα που χρησιμοποιούν τα πλοία για τον προσδιορισμό της θέσης τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συστήματα πλοήγησης είτε χάνουν την ακρίβειά τους είτε παύουν να λειτουργούν πλήρως.

Η δεύτερη μορφή είναι το AIS spoofing, δηλαδή η παραποίηση των δεδομένων που μεταδίδουν τα πλοία μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS). Στην πράξη, δημιουργούνται ψευδή στίγματα, με αποτέλεσμα τα πλοία να εμφανίζονται σε λανθασμένες τοποθεσίες ή ακόμη και να «εξαφανίζονται» από τους χάρτες παρακολούθησης.

Ανωμαλίες έχουν καταγραφεί και σε διεθνείς πλατφόρμες εντοπισμού πλοίων, όπως το MarineTraffic, όπου παρατηρούνται απότομες μετατοπίσεις θέσης ή πλήρης απώλεια σήματος μέσα σε λίγα λεπτά. Το φαινόμενο επιβεβαιώνεται και από πληρώματα πλοίων, τα οποία κάνουν λόγο για έντονη αστάθεια στα συστήματα πλοήγησης κατά τη διέλευση από την περιοχή.

Μαζική απομάκρυνση πλοίων και συγκέντρωση κοντά στο Ντουμπάι

Η κατάσταση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη ροή της ναυσιπλοΐας. Εκατοντάδες πλοία καταγράφηκαν να συγκεντρώνονται κοντά στο Ντουμπάι, καθώς αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας σχεδόν άδειας θαλάσσιας διόδου, σε πλήρη αντίθεση με την έντονη δραστηριότητα που επικρατούσε μέχρι πρότινος.

Παράλληλα, πληρώματα αναφέρουν ότι λαμβάνουν ραδιοφωνικά μηνύματα με οδηγίες και προειδοποιήσεις για νέα όρια ελέγχου στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται στους Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας και καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο τον ασφαλή σχεδιασμό των θαλάσσιων διαδρομών.

Εύθραυστη ισορροπία και γεωπολιτική ένταση

Το σκηνικό επιβαρύνεται περαιτέρω από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την εύθραυστη εκεχειρία να δοκιμάζεται συνεχώς. Η ανάπτυξη αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στον Περσικός Κόλπος και η δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου ασφαλείας εντάσσονται σε μια προσπάθεια διατήρησης της ισορροπίας, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να επεκτείνει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Επιπλέον, επιθέσεις στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιτείνουν την αστάθεια, οδηγώντας σε δραματική μείωση της ναυτιλιακής κίνησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι ημερήσιες διελεύσεις πλοίων έχουν σχεδόν μηδενιστεί, όταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ανέρχονταν σε περίπου 135.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής ναυτιλίας Ανουπ Σινγκ, οι ΗΠΑ επιχειρούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση στο στενό, με το Ιράν να απαντά μέσω κλιμάκωσης τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικού πολέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ναυσιπλοΐας δεν διαφαίνεται άμεση, ενώ ο κίνδυνος για περαιτέρω αποσταθεροποίηση παραμένει υψηλός.

