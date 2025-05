Χάος στη Γάζα: Πυροβολισμοί όταν χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν κέντρο διανομής βοήθειας ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σήμερα (27/5) στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, γρήγορα όμως διαλύθηκαν όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Οι χώροι παροχής βοήθειας λειτουργούν με τη συνεργασία αμερικανικής εταιρείας ασφαλείας, ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ασφαλίζουν τη γύρω περιοχή, αναφέρουν οι Times of Israel.

Footage purportedly shows thousands of Palestinians overrunning one of the aid distribution sites in southern Gaza’s Rafah a short while ago.

There is no immediate comment from the IDF on the incident. pic.twitter.com/CvAsfyHLGz

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 27, 2025