Χάος στην Ιαπωνία: Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις καταστροφές από τις βροχοπτώσεις

Οι αρχές της Ιαπωνίας κάλεσαν σήμερα, Σάββατο 21/9 δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στον νομό Ισικάουα (κεντρικά) να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, εξαιτίας πλημμυρών έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Περίπου 30.000 κάτοικοι των πόλεων Ουατζίμα και Σούζου έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή, εξήγησαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Τρία ποτάμια που τη διαρρέουν υπερχείλισαν και πλημμύρες πλήττουν κοντινές κοινότητες, διευκρίνισε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε τον νομό Ισικάουα σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, προειδοποιώντας εναντίον «θανάσιμων» κινδύνων.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, διακρίνεται δρόμος που έχει βυθιστεί κάτω από τα νερά στην Ουατζίμα.

