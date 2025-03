Χάος στον Λευκό Οίκο: Η στιγμή που η Ουκρανή πρέσβειρα σκύβει το κεφάλι στη σφοδρή αντιπαράθεση Τραμπ – Ζελένσκι, η viral αντίδρασή της

Η σφοδρή αντιπαράθεση που εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες μέσα στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να προκαλεί αίσθηση. Τα βλέμματα, όμως, δεν τράβηξαν μόνο οι έντονες φραστικές επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου και του αντιπροέδρου του, αλλά και η αντίδραση της Ουκρανής πρέσβειρας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα.

Η κάμερα «έπιασε» την Ουκρανή διπλωμάτη σε μια στιγμή φανερής αμηχανίας και απογοήτευσης, τη στιγμή που ο Ζελένσκι δεχόταν τα πυρά των Τραμπ και Βανς. Με τα χέρια στο πρόσωπό της και το κεφάλι σκυμμένο, η Μαρκάροβα παρακολουθούσε την έντονη διαμάχη να εξελίσσεται μπροστά της, αδυνατώντας να κρύψει τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία της.

Η συνάντηση, που υποτίθεται ότι θα επικεντρωνόταν στη στρατηγική σχέση Ουάσινγκτον-Κιέβου, εξελίχθηκε σε μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον κατηγορεί ότι “παίζει επικίνδυνα παιχνίδια” και τον Τζέι Ντι Βανς να του καταλογίζει ότι «χρησιμοποίησε τις ΗΠΑ για πολιτικά οφέλη».

All time low for Oksana Markarova Ukraine’s ambassador to the US….notice the little head shake.. pic.twitter.com/jUFVJXjpT8

— DL Goodman 🇺🇸 (@DL1447) February 28, 2025