Χαρδαλιάς: Σε τροχιά υλοποίησης 55 αντιπλημμυρικά έργα έως το τέλος της θητείας

03 Μαρ. 2026 14:15
Pelop News

Τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος έργων για το 2027. Όπως ανέφερε, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τουλάχιστον 55 κομβικές παρεμβάσεις, που αφορούν και τους 66 δήμους της Αττικής.

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο νέο δημαρχείο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε ειδικότερα στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, σημειώνοντας ότι εντός του 2026 θα έχουν δημοπρατηθεί, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής.

Τα έργα σε Νίκαια, Κορυδαλλό και Πειραιά

Μεταξύ των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής αγωγών όμβριων υδάτων στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη. Το έργο, μήκους 3.178 μέτρων και προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, έχει ήδη δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί, ενώ η εγκατάσταση εργοταξίου αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στους δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, συνολικού μήκους 2.360 μέτρων και προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη φάση αφορά τμήμα της λεωφόρου Λαμπράκη στον Δήμο Κορυδαλλού και αναμένεται να δημοπρατηθεί έως τον Ιούνιο. Με την ολοκλήρωσή της, θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, που θα επεκτείνεται στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Στον Δήμο Πειραιά προβλέπεται η ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις οδούς Χαλκίδος και Βαλαωρίτου, προϋπολογισμού 12.096.000 ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων μήκους 4.700 μέτρων, καλύπτοντας λεκάνη απορροής περίπου 800 στρεμμάτων, με έναρξη εργασιών έως το τέλος του μήνα.

Συνολικός σχεδιασμός της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερα από 280+1 έργα, με τον συνολικό αριθμό να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300+1. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σαφή χρονοδιαγράμματα, προσδιορισμό χρηματοδότησης και αναλυτική ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου.

Νωρίτερα, ο κ. Χαρδαλιάς είχε επαφές με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, αναφέροντας ότι η ιεράρχηση των αναγκών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους δημάρχους. Όπως σημείωσε, οι μελέτες έχουν ωριμάσει και έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν βουλευτές της Β’ Πειραιώς, δήμαρχοι της περιοχής, αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

