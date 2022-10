Χάρι Πότερ: Τι κάνουν σήμερα οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς ταινιών

Βροχή πέφτουν τα αφιερώματα τόσο στην τηλεόραση όσο και το Διαδίκτυο, ύστερα από την είδηση του θανάτου του σταρ του Χάρι Πότερ, Ρόμπι Κολτρέιν σε ηλικία 72 ετών.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Άντονι Ρόμπερτ ΜακΜίλαν, έγινε αρχικά γνωστός για το ρόλο του Βαλεντίν Ντμίτροβιτς Ζουκόφσκι στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ GoldenEye (1995) και The World Is Not Enough (1999) -η δεύτερη και η τρίτη ταινία του Πιρς Μπρόσναν ως Τζέιμς Μποντ- μέχρι που ήρθε ο ρόλος της ζωής του, που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ήταν ο ρόλος του αγαπημένου θηροφύλακα του Χόγκουαρτς, Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ. Είχε όμως ήδη στο βιογραφικό του μια πλούσια παρουσία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πέρα από τα πολλά βραβεία που κέρδισε στην καριέρα του, η βασίλισσα Ελισάβετ του απένειμε τον τίτλο του μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας την Πρωτοχρονιά του 2006 για τις υπηρεσίες του στην τέχνη, ως ηθοποιός.

Μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στον ηθοποιό ήταν οι συμπρωταγωνιστές του Χάρι Πότερ Ντάνιελ Ράντκλιφ και Έμα Γουάτσον και φυσικά η συγγραφέας των μυθιστορημάτων, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Ο Ντάνιελ χαρακτήρισε τον συμπρωταγωνιστή του στο Χάρι Πότερ, Ρόμπι ως «έναν από τους πιο αστείους ανθρώπους» και «απίστευτο ηθοποιό», ενώ η Έμμα είπε: «Ο Ρόμπι ήταν σαν ο πιο διασκεδαστικός θείος που είχα ποτέ, αλλά πάνω απ’ όλα νοιαζόταν βαθιά”

Η ζωή μετά τον Χάρι Πότερ

Τόσο η Έμμα όσο και ο Ντάνιελ έγιναν σταρ του Χόλιγουντ, κερδίζοντας τεράστια δημοσιότητα μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του Χάρι Πότερ πριν από 21 χρόνια. Για άλλους, το ταξίδι μετά τον Χάρι Πότερ ήταν δύσκολο, με τον αγαπημένο και ξεχωριστό ηθοποιό με τη βαθειά και νωχελική φωνή, Άλαν Ρίκμαν (σ.σ. καθηγητής Σνέιπ) και την καταπληκτική «θεία Πόλι» των PikcyBlinders Ελεν ΜακΡόρι, (σ.σ. Μάγισσα Ναρκίσσα Μαλφόι)να χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο. Για κάποιους άλλους, η ζωή επεφύλασσε άλλες εκπλήξεις…

Ντάνιελ Ράντκλιφ

Από τότε που τελείωσε ο ρόλος, που τον ανέδειξε, έθεσε ως στόχο του να αποδείξει ότι είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός και όχι απλώς ένα παιδί σταρ που στάθηκε τυχερός. Έκτοτε, η διαδρομή του ήταν μια επιλογή διαφορετικών κινηματογραφικών και θεατρικών ρόλων. Ο ίδιος πιστεύει ότι ο ρόλος στην θεατρική παράσταση Equus (σ.σ. ανέβηκε στο θέατρο Γκίλγκουντ του Λονδίνου το 2007, στο οποίο έπαιξε τον 17χρονο σταβλίτη Άλαν Στρανγκ) ήταν «σημαντικός» και βοήθησε να αναδείξει την υποκριτική του ικανότητα.

Το έργο είναι ένα ψυχολογικό δράμα του Πίτερ Σέιφερ και η ιστορία αφορά σε έναν ψυχίατρο που εφαρμόζει διάφορες τεχνικές για να θεραπεύσει έναν έφηβο που έχει τυφλώσει άλογα σε έναν στάβλο, όπου εργάζεται, προσπαθώντας να βρει τη ρίζα της λατρείας του για τα άλογά του.

Μιλώντας για τον ρόλο του παλαιότερα είχε δηλώσει: “Το να κάνεις Equus ήταν σημαντικό. Έδειξε στους ανθρώπους ότι δεν ήμουν εδώ μόνο για να αξιοποιήσω τη φήμη του Πότερ για όσο περισσότερο μπορούσα”.

Το 2013 πρωταγωνίστησε μαζί με τον πρωταγωνιστή των Mad Men στην κωμωδία A Young Doctor’s Notebook, ενώ ανέλαβε έναν πιο σκοτεινό και ρόλο ως ΄Αρθουρ Κιπς στη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του «Η γυναίκα με τα μαύρα»(2012). Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε σε μια σειρά από μεγαλύτερες υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου του The Lost City στο πλευρό της Σάντρα Μπούλοκ.

Ωστόσο, δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή. Το 2019, ο Ντάνιελ παραδέχτηκε ότι στράφηκε στο αλκοόλ ως τρόπο να αντιμετωπίσει την παγκόσμια φήμη του μετά την επιτυχία του Χάρι Πότερ. Ευτυχώς για τον ίδιο το ξεπέρασε το 2010.

Ρούπερτ Γκριντ

Ο Ρούπερτ Γκριντ (Ρον Ουέσλι στην ταινία Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος) πήρε τον ρόλο σε ηλικία μόλις 11 ετών. Συνέχισε να πρωταγωνιστεί και στις οκτώ ταινίες από το 2001 έως το 2011, κερδίζοντας τουλάχιστον 70 εκατομμύρια δολάρια Από τότε που ολοκληρώθηκε η σειρά ταινιών Χάρι Πότερ το 2011, ο Ρούπερτ πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από τηλεοπτικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της κωμικής σειράς Sick Note και του αστυνομικού δράματος Snatch.

Ωστόσο, δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία με την ΄Εμμα και τον Ντάνιελ και επέλεξε μια πιο χαμηλών τόνων καριέρα. Νωρίτερα φέτος, σε μια συνέντευξη στους Sunday Times, ο Ρούπερτ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να τού είναι «πολύ δύσκολο» να «αποσπαστεί» από τον Ρον, έχοντας υποδυθεί τον καλύτερο φίλο του Χάρι Πότερ για 10 χρόνια λέγοντας:

«Μετρώ τη ζωή μου με τις ταινίες του Χάρι Πότερ. Είναι τόσο ριζωμένες μέσα μου. Δυσκολεύομαι πολύ να απομακρυνθώ από το να είμαι ο Ρον – σαν να είμαστε και οι δύο το ίδιο πρόσωπο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Σίγουρα διαμόρφωσε αυτό που είμαι. Έκλεισα διανοητικά την πόρτα σε αυτό, παρόλο που το αντιμετωπίζω συνεχώς – υπάρχει το παιχνίδι, το θεματικό πάρκο και είναι πάντα στην τηλεόραση».

Από το 2019, εμφανίζεται στη σειρά ψυχολογικού τρόμου Servant και θα πρωταγωνιστήσει στο Knock at the Cabin, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο.

Έμμα Γουότσον

Η Έμμα έγινε σταρ μετά την επιτυχία του «Η φιλοσοφική Λίθος» το 2001 καθώς υποδύθηκε την Ερμιόνη. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της σειράς των ταινιών, αποφάσισε να κάνει το βήμα της φοίτησης στο πανεπιστήμιο.

Το 2011, η Γουότσον ανακοίνωσε ότι θα σπούδαζε στο Brown University, απ΄όπου αποφοίτησε το 2014 με πτυχίο στην αγγλική φιλολογία.Παρά το γεγονός ότι σπούδαζε, συνέχισε την καριέρα της ως ηθοποιός, όπου εμφανίστηκε στα «My Week With Marilyn» (2011), «The Perks of Being a Wallflower» (2012) και «The Bling Ring» (2013).

Τώρα ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που βγήκαν από τον Χάρι Πότερ, παίζοντας ρόλους σε υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ όπως το «Η πεντάμορφη και το Τέρας» και «Μικρές Κυρίες».

Και εκτός της υποκριτικής, έχει γίνει ακτιβίστρια, κάνοντας τακτικά παθιασμένες ομιλίες για τον σεξισμό, με την ιδιότητά της ως Παγκόσμια Πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για τις γυναίκες, τον οποίο κατέχει από το 2014.

Άλαν Ρίκμαν

Καταγόμενος από εργατική οικογένεια, ξεκίνησε την καριέρα του ως θεατρικός ηθοποιός, προτού έρθει στη ζωή του το Χόλιγουντ. Σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης στο Λονδίνο και έγινε μέλος της Royal Shakespeare Company (RSC), παίζοντας σε σύγχρονες και κλασικές θεατρικές παραγωγές.

Έπαιξε τον Vicomte de Valmont στη θεατρική παραγωγή του RSC «Επικίνδυνες Σχέσεις» το 1985, και μετά τη μεταφορά της παραγωγής στο West End το 1986 και στο Broadway το 1987, προτάθηκε για βραβείο Tony.

Έγινε ένας από τους πιο γνωστούς κακούς της μικρής και μεγάλης οθόνης.Ο πρώτος ρόλος του Ρίκμαν στον κινηματογράφο ήρθε όταν πήρε τον ρόλο του Γερμανού αρχηγού των τρομοκρατών Χανς Γκρούμπερ στο Die Hard (1988). Εμφανίστηκε ως Σερίφης του Νότιγχαμ στο Robin Hood: Prince of Thieves (1991), για το οποίο έλαβε το Βραβείο BAFTA για τον καλύτερο ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο.

Πρωταγωνίστησε στα Truly, Madly, Deeply (1991) και An Awfully Big Adventure (1995) πριν κερδίσει την αναγνώριση για τον ρόλο του ως Ταγματάρχης Μπράντον στο Sense and Sensibility (Λογική και ευαισθησία) (1995. Έπαιξε τον Σεβέρους Σνέιπ στη σειρά Χάρι Πότερ (2001–2011), ρόλο που τον εκτόξευσε στο κινηματογραφικό στερέωμα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εμφανίστηκε επίσης στα Love Actually (2003), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) και Alice in Wonderland (2010). Οι τελευταίοι του κινηματογραφικοί ρόλοι ήταν το Eye in the Sky (2015) και η Alice Through the Looking Glass (2016). Πολλοί οι ρόλοι του και στην τηλεόραση, που του χάρισαν μια Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο Emmy.

Διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του προστάτη πριν ξεκινήσει η παραγωγή της πέμπτης ταινίας Χάρι Πότερ, “Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα”. Το ξεπέρασε αρχικά , στη συνέχεια όμως ασθένησε από καρκίνο του παγκρέατος και πέθανε τον Ιανουάριο του 2016 στο Λονδίνο σε ηλικία 69 ετών.

Τομ Φέλτον

Μαζί με τον Ντάνιελ, την ΄Εμμα και τον Ρούπερτ, ο Τόμ Φέλτον είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδιά σταρ από τη σειρά ταινιών του Χάρι Πότερ. Έγινε γνωστός στο ρόλο του ως Ντράκο Μαλφόι στη σειρά ενώ είχε περάσει από οντισιόν για διάφορους ρόλους – ακόμη και του ίδιου του Χάρι Πότερ.Μετά το τέλος της σειράς έπαιξε σε μικρότερους ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, και πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο του West End στο Λονδίνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε πρωτοσέλιδο όταν επαίνεσε τη Τζ. Κ. Ροόυλινγκ που κατάφερε «να ενώσει τόσες πολλές γενεές μέσα από τις ιστορίες της.Τα σχόλιά του ήρθαν μετά από ένα κύμα αντιδράσεων προς τη συγγραφέα μετά τα σχόλιά της για τρανς άτομα -με τον 35χρονο ηθοποιό να δηλώνει ότι «δεν διαλέγει πλευρά».

Έλεν ΜακΡόρι

Βραβεύτηκε με το μετάλλιο της Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες της στην τέχνη της ηθοποιίας το 2017 και ήταν περισσότερο γνωστή για το ρόλο της φοβερής και τρομερής “θείας Πόλι” στο Peaky Blinders και της μάγισσας Ναρκίσσα Μαλφόι στις ταινίες του Χάρι Πότερ.

Οι άλλοι ρόλοι της στον κινηματογράφο περιελάμβαναν τον ρόλο της βουλευτή Κλαιρ Ντόουβαρ στο Skyfall και της Τσέρι Μπλερ στο The Queen and The Special Relationship. Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε στο Doctor Who και στο Inside No 9 and His Dark Materials. Είχε επίσης μια ολοκληρωμένη θεατρική καριέρα, κερδίζοντας επαίνους για τους ρόλους του Εθνικού Θεάτρου στις παραγωγές της Μήδειας και του Τέρενς Ράτιγκαν “Η Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα”.

΄Ηταν επίσης υποψήφια για βραβείο Λώρενς Ολιβιέ για τον ρόλο της ως Ρόζαλιντ στο “Όπως σας αρέσει” στο θέατρο Γουίνταμ του Λονδίνου το 2006.

Η Έλεν και ο επίσης ηθοποιός Ντάμιαν Λιούις (σ.σ : Band of Brothers, Homeland, Billions ,Once Upon a Time in Hollywood ) παντρεύτηκαν το 2007 και απέκτησαν δύο παιδιά. Ηγήθηκαν των προσπαθειών συγκέντρωσης κεφαλαίων για την παροχή ζεστών γευμάτων στο προσωπικό του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το έργο τους οδήγησε σε δωρεές σχεδόν ενός εκατομμυρίου λιρών στο πρόγραμμα Feed NHS .Πέθανε σε ηλικία 52 ετών μετά από μια μυστική «ηρωική μάχη» με τον καρκίνο πέρυσι.

Ρόμπερτ Πάτινσον

Μεταξύ εκείνων που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί από τον ρόλο τους στον Χάρι Πότερ, είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Σε ηλικία 17 ετών, ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναγκάστηκε να επιλέξει μεταξύ του να πάει μακριά για σπουδές στο πανεπιστήμιο ή να αναλάβει τον ρόλο του πρωταθλητή του Χόγκουαρτς Σέντρικ Ντίγκορι στην ταινία του 2005 “Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς”.

Επέλεξε το δεύτερο και είδε την καριέρα του να εκτινάσσεται στα ύψη τα επόμενα χρόνια, με την τεράστια επιτυχία του στο ρόλο του ΄Εντουαρντ Κάλεν στο Twilight το 2008. Αυτή οδήγησε σε τέσσερα sequels του Twilight με τελευταίο το The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 του 2012.

Ακολούθησε ένας άλλος ρόλος ζωής όταν υπέγραψε για να πρωταγωνιστήσει ως Μπρους Γουέιν /Batman σε μια νέα τριλογία ταινιών Batman . Η καριέρα του συνεχίζεται με μεγάλες επιτυχίες.

Μάγκι Σμιθ

Η μακρά της καριέρα, που μετρά περίπου 60 χρόνια, την έχει καταστήσει ως μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας. Η Σμιθ έχει βραβευτεί για τις ερμηνείες της τόσο στο θέατρο, όσο και τον κινηματογράφο. Είναι κάτοχος δυο βραβείων Όσκαρ (ενός Α’ Γυναικείου Ρόλου κι ενός Β’ Γυναικείου Ρόλου), ενός Βραβείου Tony, επτά Βραβείων BAFTA, δυο Βραβείων Emmy, δυο Χρυσών Σφαιρών , δυο Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών κι ενός Βραβείου Λόρενς Ολίβιε.

Οι σημαντικότερες ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι οι: Οθέλλος (Othello, 1965), Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι (The Prime of Miss Jean Brodie, 1969), Ταξίδια με τη Θεία μου (Travels With My Aunt, 1972), Καλιφόρνια Οτέλ (California Suite, 1978), Η Σύγκρουση των Τιτάνων (Clash of the Titans, 1981), Δωμάτιο με θέα (Room with a View, 1985) κι Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ (Gosford Park, 2001), οι οποίες έχουν μείνει κλασικές. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει και σε εμπορικότερες ταινίες όπως οι:

Κάπτεν Χουκ (Hook, 1991), Τρελές Αδελφές (Sister Act, 1992) και στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ. Ενώ αυτή την περίοδο εμφανίζεται στη δραματική σειρά εποχής Downton Abbey στο ρόλο της Κοντέσας του Γκράντθαμ, Βάιολετ Κρόλεϊ για τον οποίο τιμήθηκε με Βραβείο Emmy. ΄Εχει επίσης τιμηθεί από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με τον ανώτερο τίτλο τιμής της Βρετανίας, Ντέιμ. Στις ταινίες του Χάρι Πότερ υποδύθηκε τη καθηγήτρια του Χόγουαρτς Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ.