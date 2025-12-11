Χάρης Ρώμας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είναι πιο ενδιαφέρον»

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις, με τον Χάρη Ρώμα να δίνει μια ιδιαίτερα αιχμηρή –και σαφώς χιουμοριστική– τοποθέτηση. Σε δηλώσεις του στο Secret Podcast, ο γνωστός ηθοποιός υποστήριξε πως «το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα», παραπέμποντας έτσι στο διάσημο running gag του τηλεοπτικού Κατακουζηνού.

Ο Ρώμας συνέχισε στο ίδιο ύφος, προσθέτοντας πως «εγώ πιστεύω στο αποχετευτικό σύστημα γιατί σου προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις – και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη γιατί θα ήταν χυδαίο – να τραβήξεις το καζανάκι». Η αναφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς παραπέμπει άμεσα στον τηλεοπτικό του ρόλο ως Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, ο οποίος στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιχειρούσε να εκδώσει το περίφημο σύγγραμμά του «Το Αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο» χωρίς καμία ανταπόκριση από εκδοτικούς οίκους.

Πέρα από το χιουμοριστικό σχόλιο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε και στη δική του εμπλοκή με την πολιτική στον Δήμο Χαλανδρίου. Όπως είπε, «ενεπλάκην γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. Συνάντησα, όμως, πολλούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι και το κάνουν για να έχουν εξουσία, καρέκλα και χρήμα».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν τσουβαλιάζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου: «Δεν πετάω στα τάρταρα όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε γιατί τους ψήφισες και δεν πήγες ο ίδιος; Δεν είναι σάκος του μποξ οι πολιτικοί, αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι των προσδοκιών, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι με Α και άνθρωποι με α. Οι δεύτεροι είναι λάθος γιατί προσπαθούν να γίνουν με Α».

Όσο για το ενδεχόμενο ενός reunion του «Κωνσταντίνου και Ελένης», το απέκλεισε κατηγορηματικά: «Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό και είμαστε μια χαρά με αυτά που κάνουμε τώρα».

Η δήλωσή του για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πάντως, ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την «Ιθάκη», ενώ η αναφορά στον Κατακουζηνό λειτούργησε ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές –και καυστικές– ατάκες των τελευταίων ημερών.

